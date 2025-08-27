Росіяни запустили десятки дронів по Україні: де чули вибухи (оновлено)

Десятки дронів літають над Україною

Росіяни влаштували черговий масштабний обстріл України. Над різними областями зафіксовано велику кількість безпілотників, поки монітори попереджають про підвищену загрозу ракетним запускам.

Як інформує monitor, станом на 22:00 в українському повітряному просторі було помічено понад 70 російських дронів. Про вибухи повідомлялося у Запоріжжі, Дніпрі та Києві, але про наслідки поки що інформації не з’являлося.

UPD 23:49 У Києві пролунав вибух.

23:00 У Дніпрі та Сумах було чутно вибухи.

22:36 У Святошинському районі Києва зафіксовано падіння БпЛА. Попередньо без пошкоджень та постраждалих, повідомили в КМВА.

Водночас монітори наголошують, що основна маса дронів летять через Чернігівську область не на столицю, а у бік Житомирської області. Значна кількість БПЛА також була виявлена в районі Харківської та Полтавської областей.

Дрони над Україною

Зазначається, що також є можливість нічного ракетного удару. В цей час до вильоту готові: шість Ту-95МС, чотири Ту-22М3, сім МіГ-31К і два Ту-160. Також три носії крилатих ракет "Калібр" знаходяться в Новоросійську.

За даними ICTV, багато мешканців Києва вже почали займати місця на станціях метро.

Метро Києва

Як повідомлялося раніше, росіяни нарощують виробництво дронів типу Shahed, щоб посилити обстріл України. За оцінками української розвідки, вони планують вийти на показник у 6000 штук на місяць проти 3000 зараз.