Загроза ракетної атаки: росіяни підняли Ту-95МС, у морі кораблі з "Калібрами"

Окрім Ту-95МС, можлива загроза від Ту-160 та залишків Чорноморського флоту РФ

Російські окупанти готують чергову ракетну атаку на Україну. Ворог ввечері 27 серпня підняв у небо залишки стратегічної авіації — стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья" у Мурманській області РФ.

Про це повідомляють моніторингові канали. Зазначається, що злетіло попередньо три борти Ту-95МС, також можуть бути додаткові зльоти Ту-95 та Ту-160 з аеродрому "Енгельс" в Саратовській області Росії.

Окрім бомбардувальників, в акваторії Азовського та Чорного моря перебувають залишки Чорноморського флоту РФ у кількості три одиниці. Сумарний ракетний залп складає попередньо 24 ракети "Калібр". Зараз Україна перебуває під атакою ударних дронів ворога, за даними моніторингу, в повітрі перебуває ще понад 80 безпілотників.

Нагадаємо, що російські окупанти в ніч на 21 серпня влаштували чергову комбіновану атаку на Україну. Ворог атакував аеробалістичними ракетами "Кинджал" та "Циркон", також фіксувалися пуски ракет "Калібр" та крилатих ракет Х-101 з літаків стратегічної авіації. Окрім цього, окупанти традиційно запустили по Україні багато ударних дронів. Вибухи чули у Запоріжжі, Луцьку, Львові, Мукачево, Дніпрі, Чернігові, Сумах та низці інших міст України.

До цього 19 серпня росіяни влаштували чергову повітряну атаку на Україну. Окрім великої кількості ударних безпілотників, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили крилаті ракети Х-101 по Україні. Також ворог запускав балістичні ракети по Одеській та Полтавській областях. Головною мішенню атаки став Кременчук — його атакували десятки дронів, дві балістичні та п'ять крилатих ракет.