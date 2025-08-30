Россияне в очередной раз атаковали Украину дронами и ракетами: где уже прогремели взрывы (обновляется)

Россияне запустили по Украине дроны и ракеты

Российские оккупанты в ночь на 30 августа в очередной раз устроили массированную комбинированную атаку на Украину. Враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также направил в Украину большое количество ударных дронов и запускал с моря крылатые ракеты "Калибр". Россияне традиционно избрали мишенями критическую инфраструктуру и гражданскую застройку – реализуя стратегию максимального террора против мирного населения.

(обновляется)

04:15 Новая серия взрывов в Днепре, город под атакой баллистических и крылатых ракет противника. Сообщается о перебоях со светом в городе после атаки врага. Также сообщается о взрывах в Павлограде. В ОВА подтверждают попадания в обоих городах. По данным мониторинга, по Запорожью и Днепру было выпущено до 20 ракет.

04:10 Сильные взрывы прогремели в Запорожье, предварительно враг атаковал город кассетными баллистическими ракетами. Также сообщалось о пусках баллистики из района Таганрога и взрывах в районе Каменского и Днепра и двух крылатых ракетах неустановленного типа через Синельниково также на Днепр.

04:05 Пуски баллистики в сторону Днепра из Ростовской области РФ. "Калибры" в воздушном пространстве не наблюдаются, под атакой находились Запорожье и Днепр.

04:00 В Запорожье прогремели взрывы, предварительно часть "Калибров" ударила по городу. Еще две ракеты фиксируются у города. Ракеты возле Днепра были ликвидированы.

03:55 Предварительно три ракеты "Калибр" (или три группы ракет) курсом на Днепр.

03:50 Зафиксированы первые "Калибры" через Запорожскую область в сторону Павлограда. Взрывы слышали в Луцке, город под атакой БПЛА.

03:45 В Днепре раздались взрывы, россияне запускали баллистические ракеты из района Таганрога. Корреспондент "Телеграфа" сообщил о проблемах со светом в городе. Также взрывы слышны в Киеве, шесть дронов прорываются в столицу.

03:35 В Запорожье продолжают раздаваться взрывы, город под атакой БПЛА. Тем временем в Краснодаре в России за последний час раздалось не менее восьми мощных взрывов.

03:30 Зафиксированы пуски "Калибров" из района Мысхако в Краснодарском крае. Приблизительно через 30 минут ракеты будут в воздушном пространстве.

03:25 Взрывы раздались в Киеве, Запорожье, Днепре, Староконстантинове и многих других городах и регионах из-за атаки ударных беспилотников врага. Также в небе фиксировалось шесть бомбардировщиков Ту-95МС и один Ту-160, летевших в район пусковых рубежей.

03:20 Сильные взрывы в Днепре и Запорожье — предварительно атака дронов. Оба города уже во второй раз, или в третий раз за ночь под атакой россиян, в Запорожье были проблемы со светом.

Напомним, что в ночь на четверг 28 августа россияне устроили масштабный обстрел Украины. Начиная с позднего вечера, оккупанты запускали по городам ударные дроны. Кроме этого, Киев, Киевскую область и Казатин в Винницкой области обстреляли баллистическими и аэробаллистическими ракетами. В общем, россияне задействовали в ударе баллистические ракеты "Искандер", аэробаллистические ракеты "Кинжал", бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также ударные дроны.

До этого 21 августа россияне устроили очередную комбинированную атаку на Украину. Враг атаковал аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и "Циркон", также фиксировались пуски ракет "Калибр" и крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации. Кроме этого, оккупанты традиционно запустили по Украине много ударных дронов. Взрывы слышали в Запорожье, Луцке, Львове, Мукачево, Днепре, Чернигове, Сумах и ряде других городов Украины.