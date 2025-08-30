Росіяни вчергове атакували Україну дронами та ракетами: де вже пролунали вибухи (оновлюється)

Росіяни запустили по Україні дрони та ракети

Російські окупанти в ніч на 30 серпня вчергове влаштували масовану комбіновану атаку на Україну. Ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, а також спрямував на Україну велику кількість ударних дронів та запускав з моря крилаті ракети "Калібр". Окрім цього, окупанти запускали балістичні ракети "Іскандер-М" та крилаті "Іскандер-К". Росіяни традиційно обрали мішенями критичну інфраструктуру та цивільну забудову — реалізуючи стратегію максимального терору проти мирного населення.

(оновлюється)

05:10 У Павлограді пролунали вибухи, росіяни знову били по місту балістикою. Одна група ракет у Черкаській області, нові групи зафіксовано біля Конотопу та біля Чугуєва.

05:05 Крилаті ракети підлітають до Кременчука, оголошено також загрозу балістики. У Запоріжжі окупанти влучили у багатоповерхівку, вона палає.

05:00 Поки що ракети перебувають у межах Полтавської області. Тим часом Польща підняла авіацію через атаку Росії на Україну.

04:50 Перші групи Х-101 залітають у повітряний простір України, значно раніше, ніж очікувалося. Перша партія на Сумщині.

04:40 Ще один вибух пролунав у Запоріжжі, ворог запустив одиночну крилату ракету невстановленого типу (ймовірно, "Іскандер-К").

04:25 Повідомляється про пускові маневри з Ту-95МС / Ту-160. Якщо маневри були реальними, то приблизно через 40-60 хвилин перші ракети будуть у повітряному просторі України.

04:20 Нові ракети не фіксуються. Загалом було випущено до 24 ракет "Калібр", "Іскандер-М" та "Іскандер-К" переважним чином по Дніпру, Павлограду, Кам'янському та Запоріжжю.

04:15 Нова серія вибухів у Дніпрі, місто під атакою балістичних та крилатих ракет ворога. Повідомляється про перебої зі світлом у місті після атаки ворога. Також повідомляється про вибухи у Павлограді. В ОВА підтверджують влучання в обох містах. За даними моніторингу, по Запоріжжю та Дніпру випустили до 20 ракет.

04:10 Сильні вибухи пролунали у Запоріжжі, попередньо ворог атакував місто касетними балістичними ракетами. Також повідомлялося про пуски балістики з району Таганрога та вибухи в районі Кам'янського та Дніпра та дві крилаті ракети невстановленого типу через Синельникове також на Дніпро.

04:05 Пуски балістики у бік Дніпра з Ростовської області РФ. "Калібри" у повітряному просторі не спостерігаються, під атакою були Запоріжжя та Дніпро.

04:00 У Запоріжжі пролунали вибухи, попередньо частина "Калібрів" вдарила по місту. Ще дві ракети фіксуються біля міста. Ракети біля Дніпра було ліквідовано.

03:55 Попередньо, три ракети "Калібр" (або три групи ракет) курсом на Дніпро.

03:50 Зафіксовано перші "Калібри" через Запорізьку область у бік Павлограду. Вибухи чули у Луцьку, місто під атакою БПЛА.

03:45 У Дніпрі пролунали вибухи, росіяни запускали балістичні ракети з району Таганрога. Кореспондент "Телеграфу" повідомив про проблеми зі світлом у місті. Також вибухи чутно у Києві, шість дронів прориваються на столицю.

03:35 У Запоріжжі продовжують лунати вибухи, місто під атакою БПЛА. Тим часом у Краснодарі в Росії за останню годину пролунало не менше восьми потужних вибухів.

03:30 Зафіксовано пуски "Калібрів" з району Мисхако в Краснодарському краї. Приблизно через 30 хвилин ракети будуть у повітряному просторі.

03:25 Вибухи пролунали у Києві, Запоріжжі, Дніпрі, Старокостянтинові та багатьох інших містах і регіонах через атаку ударних безпілотників ворога. Також у небі фіксувалося шість бомбардувальників Ту-95МС та один Ту-160, які летіли у район пускових рубежів.

03:20 Сильні вибухи у Дніпрі та Запоріжжі — попередньо атака дронів. Обидва міста вже вдруге, або втретє за ніч під атакою росіян, у Запоріжжі були проблеми зі світлом.

Нагадаємо, що у ніч проти четверга 28 серпня росіяни влаштували масштабний обстріл України. Починаючи з пізнього вечора, окупанти запускали по містах ударні дрони. Окрім цього, Київ, Київську область та Козятин на Вінничині обстріляли балістичними та аеробалістичними ракетами. Загалом росіяни задіяли в ударі балістичні ракети "Іскандер", аеробалістичні ракети "Кинджал", бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, а також ударні дрони.

До цього 21 серпня росіяни влаштували чергову комбіновану атаку на Україну. Ворог атакував аеробалістичними ракетами "Кинджал" та "Циркон", також фіксувалися пуски ракет "Калібр" та крилатих ракет Х-101 з літаків стратегічної авіації. Окрім цього, окупанти традиційно запустили по Україні багато ударних дронів. Вибухи чули у Запоріжжі, Луцьку, Львові, Мукачево, Дніпрі, Чернігові, Сумах та низці інших міст України.