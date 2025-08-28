Київ обстріляли "Іскандерами" та "Кинджалами": в столиці було чутно вибухи, почалися пожежі

Російські окупанти в ніч на 28 серпня атакували Київ, Васильків та Вишгородський район балістичними ракетами. Попередньо, було запущено до шести ракет типу "Іскандер-М" по Києву, частина з них або пройшла через територію Білорусі, або була запущена звідти. Також дві ракети прилетіло у район Василькова, а три ракети — в район Чорнобильської зони відчуження. Окрім цього, російські винищувачі МіГ-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети "Кинджал".

Про атаку ворога повідомили Повітряні сили та моніторингові канали. Щодо наслідків атаки на столицю — їх повідомив мер Києва Віталій Кличко, підтвердив керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

За даними Ткаченка, наслідки є у Шевченківському, Дарницькому та Дніпровському районах. Зокрема в Дарницькому районі уламки збитих ракет та дронів упали на житлові будинки, горить будівля дитячого садка, у Дніпровському районі спалахнула багатоповерхівка. За даними Кличка, медиків викликали на кілька локацій у Дарницькому та Дніпровському районі. За даними місцевих каналів, у місті здіймається дим над місцями, де лунали вибухи.

Відомо, що ворог запустив чотири ракети "Іскандер-М" по Києву з території Росії, а ще дві ракети — або з території Білорусі (район Гомеля та Мозиря), або ракети пройшли через білоруську територію. До нього трьома балістичними ракетами окупанти вдарили по закинутому місту Прип'ять у Чорнобильській зоні відчуження. Ще дві ракети були останніми та прилетіли у район Василькова. Точні наслідки ударів поки що невідомі.

Щодо "Кинджалів" — наслідки атаки аеробалістичними ракетами поки що також не повідомлялося. Наразі столиця перебуває під ударом безпілотників, в тому числі було зафіксовано чотири реактивні "шахеди".

Нагадаємо, що російські окупанти в ніч на 21 серпня влаштували чергову комбіновану атаку на Україну. Ворог атакував аеробалістичними ракетами "Кинджал" та "Циркон", також фіксувалися пуски ракет "Калібр" та крилатих ракет Х-101 з літаків стратегічної авіації. Окрім цього, окупанти традиційно запустили по Україні багато ударних дронів. Вибухи чули у Запоріжжі, Луцьку, Львові, Мукачево, Дніпрі, Чернігові, Сумах та низці інших міст України.

До цього 19 серпня росіяни влаштували чергову повітряну атаку на Україну. Окрім великої кількості ударних безпілотників, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили крилаті ракети Х-101 по Україні. Також ворог запускав балістичні ракети по Одеській та Полтавській областях. Головною мішенню атаки став Кременчук — його атакували десятки дронів, дві балістичні та п'ять крилатих ракет.