Збиття реактивних "Шахедів" може обійтися Україні у мільйони: ЗМІ пояснили причину

Невідомо, скільки таких дронів здатна виготовляти Росія, але реактивний дрон — дороге "задоволення"

Російські копії іранських реактивних "Шахедів" — не чудо-зброя, яка здатна була б допомогти росіянам завдавати успішніших ударів. Проте в дечому вони здатні завдати збитків. Україні доведеться використовувати зенітні ракети для збиття цих дронів, поки не буде знайдено дешевше альтернативне рішення. Теоретично, це може обійтися Києву у мільйони.

Про це пише видання TMZ. Журналісти нагадали, що спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив: реактивні "Шахеди" можуть розпізнаватися на радарі, як крилаті ракети через свою швидкість, яка може перевищувати 500 кілометрів на годину. Окрім цього, реактивні дрони важче відстежувати та перехоплювати у порівнянні з "Шахедами", які мають "традиційний" гвинтовий двигун.

Українське видання "Мілітарний" зазначає, що турбореактивні двигуни дають дрону можливість розвивати швидкість до 600 кілометрів на годину та "залазити" на висоту до 10 кілометрів. Це робить дрон недосяжним для мобільних вогневих груп з кулеметами, зенітних гармат та дронів-перехоплювачів.

З іншого боку, реактивний дрон — доволі дороге "задоволення". Невідомо, скільки таких дронів здатна виготовляти Росія. Зараз вона ледве робить 2000 "традиційних" "Шахедів" на місяць, хоч і заявляє про плани випускати по 5000 дронів. Але додавання реактивного двигуна та інші конструкційні моменти роблять реактивний дрон не тільки дорогим, але й важким у виробництві.

Варто зазначити, що реактивні "Шахеди" вперше були показані публіці в Ірані ще восени 2023 року, а тому нічого принципово нового в них немає. Примітно, що по Україні такі дрони вперше полетіли вже в січні 2024 року. Але тоді вони показали свою неефективність у порівнянні з недорогим та масовим "традиційним" варіантом "Шахеда".

Розробки чогось середнього між дроном і крилатою ракетою активно ведуться і в Україні — ЗСУ вже повідомляли про успішну розробку та застосування ряду виробів, на кшталт "Паляниця", "Пекло" і "Трембіта". Останні новини на цю тему були у квітні, коли у ЗМІ потрапила інформація про дрон-ракету "Барс".