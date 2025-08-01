Уничтожение реактивных "Шахедов" может обойтись Украине в миллионы: СМИ объяснили причину

Неизвестно, сколько таких дронов способна производить Россия, но реактивный дрон — дорогое "удовольствие"

Российские копии иранских реактивных "Шахедов" — не чудо-оружие, которое способно было бы помочь россиянам наносить более успешные удары. Однако кое в чем они способны нанести убытки. Украине придется использовать зенитные ракеты для сбивания этих дронов, пока не будет найдено более дешевое альтернативное решение. Теоретически это может обойтись Киеву в миллионы.

Об этом пишет издание TMZ. Журналисты напомнили, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил: реактивные "Шахеды" могут распознаваться на радаре, как крылатые ракеты из-за своей скорости, которая может превышать 500 километров в час. Кроме того, реактивные дроны труднее отслеживать и перехватывать по сравнению с "Шахедами", имеющими "традиционный" винтовой двигатель.

Украинское издание "Милитарный" отмечает, что турбореактивные двигатели дают дрону возможность развивать скорость до 600 километров в час и "залезать" на высоту до 10 километров. Это делает дрон недостижимым для мобильных огневых групп с пулеметами, зенитных пушек и дронов-перехватчиков.

С другой стороны, реактивный дрон довольно дорогое "удовольствие". Неизвестно, сколько таких дронов способна производить Россия. Сейчас она едва делает 2000 "традиционных" "Шахедов" в месяц, хоть и заявляет о планах выпускать по 5000 дронов. Но добавление реактивного двигателя и другие конструкционные моменты делают реактивный дрон не только дорогим, но и тяжелым в производстве.

Следует отметить, что реактивные "Шахеды" впервые были показаны публике в Иране еще осенью 2023 года, поэтому ничего принципиально нового в них нет. Примечательно, что по Украине такие дроны впервые полетели уже в январе 2024 года. Но тогда они показали свою неэффективность по сравнению с недорогим и массовым "традиционным" вариантом "Шахеда".

Разработки чего-то среднего между дроном и крылатой ракетой активно ведутся и в Украине — ВСУ уже сообщали об успешной разработке и применении ряда изделий, вроде "Паляниця", "Пекло" и "Трембита". Последние новости на эту тему были в апреле, когда в СМИ попала информация о дроне-ракете "Барс".