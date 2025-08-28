Киев обстреляли "Искандерами" и "Кинжалами": в столице были слышны взрывы, начались пожары

Российские кафиры в ночь на 28 августа атаковали Киев, Васильков и Вышгородский район баллистическими ракетами. Предварительно было запущено до шести ракет типа "Искандер-М" по Киеву, часть из них либо прошла через территорию Беларуси, либо была запущена оттуда. Также две ракеты прилетели в район Василькова, а три ракеты – в район Чернобыльской зоны отчуждения. Кроме этого, российские истребители МиГ-31К запустили по столице аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Об атаке противника сообщили Воздушные силы и мониторинговые каналы. Относительно последствий атаки на столицу — сообщил мэр Киева Виталий Кличко, подтвердил руководитель Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

По данным Ткаченко, последствия есть в Шевченковском, Дарницком и Днепровском районах. В частности, в Дарницком районе обломки сбитых ракет и дронов упали на жилые дома, горит здание детского сада, в Днепровском районе вспыхнула многоэтажка. По данным Кличко, медиков вызвали на несколько локаций в Дарницком и Днепровском районе. По данным местных каналов, в городе поднимается дым над местами, где раздавались взрывы.

Известно, что враг запустил четыре ракеты "Искандер-М" по Киеву с территории России, а еще две ракеты либо с территории Беларуси (район Гомеля и Мозыря), либо ракеты прошли через белорусскую территорию. До этого тремя баллистическими ракетами оккупанты ударили по заброшенному городу Припять в Чернобыльской зоне отчуждения. Еще две ракеты были последними и прилетели в район Василькова. Точные последствия ударов пока неизвестны.

Относительно "Кинжалов" — про последствия атаки аэробаллистическими ракетами пока также не сообщалось. В настоящее время столица находится под ударом беспилотников, в том числе было зафиксировано четыре реактивных "шахеда".

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 21 августа устроили очередную комбинированную атаку на Украину. Враг атаковал аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и "Циркон", также фиксировались пуски ракет "Калибр" и крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации. Кроме этого, оккупанты традиционно запустили по Украине много ударных дронов. Взрывы слышали в Запорожье, Луцке, Львове, Мукачево, Днепре, Чернигове, Сумах и ряде других городов Украины.

До этого 19 августа россияне устроили очередную воздушную атаку на Украину. Кроме множества ударных беспилотников, стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты Х-101 по Украине. Также враг запускал баллистические ракеты по Одесской и Полтавской областям. Главной мишенью атаки стал Кременчуг — его атаковали десятки дронов, две баллистические и пять крылатых ракет.