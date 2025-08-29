Росіяни готують чергову ракетну атаку: в небі Ту-95МС

Україна під атакою ударних дронів, а у Росії злетіли кілька Ту-95МС

Російські окупанти готують чергову масовану комбіновану ракетно-дронову атаку на Україну. З авіабази "Оленья" в Мурманській області РФ злетіли залишки стратегічної авіації Росії — деяка кількість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Також існує загроза балістики, "Калібрів" з моря, а Україна прямо зараз перебуває під атакою ударних БПЛА.

Про зліт бомбардувальників повідомили Повітряні сили та моніторингові канали. Зазначається, що з "Оленьї" злетіло два борти, проте можуть додатися нові літаки з авіабази "Енгельс-2" у Саратовській області РФ.

Також зараз Україну атакують російські ударні безпілотники. Приблизно 60-80 безпілотників перебувають у Чернігівській, Сумській, Київській та Харківській областях, за даними моніторингових каналів.

Нагадаємо, що у ніч проти четверга 28 серпня росіяни влаштували масштабний обстріл України. Починаючи з пізнього вечора, окупанти запускали по містах ударні дрони. Окрім цього, Київ, Київську область та Козятин на Вінничині обстріляли балістичними та аеробалістичними ракетами. Загалом росіяни задіяли в ударі балістичні ракети "Іскандер", аеробалістичні ракети "Кинджал", бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, а також ударні дрони.

До цього 21 серпня росіяни влаштували чергову комбіновану атаку на Україну. Ворог атакував аеробалістичними ракетами "Кинджал" та "Циркон", також фіксувалися пуски ракет "Калібр" та крилатих ракет Х-101 з літаків стратегічної авіації. Окрім цього, окупанти традиційно запустили по Україні багато ударних дронів. Вибухи чули у Запоріжжі, Луцьку, Львові, Мукачево, Дніпрі, Чернігові, Сумах та низці інших міст України.