Россияне готовят очередную ракетную атаку: в небе Ту-95МС

Украина под атакой ударных дронов, а в России взлетели несколько Ту-95МС

Российские оккупанты готовят очередную массированную комбинированную ракетно-дроновую атаку на Украину. С авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ взлетели остатки стратегической авиации России – некоторое количество стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также существует угроза баллистики, "Калибров" с моря, а Украина прямо сейчас находится под атакой ударных БПЛА.

О взлете бомбардировщиков сообщили Воздушные силы и мониторинговые каналы. Отмечается, что с "Оленьи" взлетели два борта, однако могут добавиться новые самолеты с авиабазы "Энгельс-2" в Саратовской области РФ.

Также сейчас Украину атакуют российские ударные беспилотники. Приблизительно 60-80 беспилотников находятся в Черниговской, Сумской, Киевской и Харьковской областях, по данным мониторинговых каналов.

Напомним, что в ночь на четверг 28 августа россияне устроили масштабный обстрел Украины. Начиная с позднего вечера, оккупанты запускали по городам ударные дроны. Кроме этого, Киев, Киевскую область и Казатин в Винницкой области обстреляли баллистическими и аэробаллистическими ракетами. В общем, россияне задействовали в ударе баллистические ракеты "Искандер", аэробаллистические ракеты "Кинжал", бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также ударные дроны.

До этого 21 августа россияне устроили очередную комбинированную атаку на Украину. Враг атаковал аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и "Циркон", также фиксировались пуски ракет "Калибр" и крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации. Кроме этого, оккупанты традиционно запустили по Украине много ударных дронов. Взрывы слышали в Запорожье, Луцке, Львове, Мукачево, Днепре, Чернигове, Сумах и ряде других городов Украины.