В Крыму слышны взрывы: россияне сообщают о налете сотен беспилотников

Тревогу включали и выключали несколько раз

Пока большое количество российских дронов атакует Украину, в России и на оккупированных территориях тоже не спят. Особенно сильно тревожатся администраторы крымских пророссийских пабликов.

Как информирует "Крымский ветер", в Севастополе пару раз включали сигнал воздушной тревоги. Отмечается, что звуки работы ПВО слышали в районе села Гвардейское, а затем и в самом Севастополе, Саках, Евпатории и Новофедоровке.

В российских каналах тем временем сообщают, что полуостров якобы атакуют две сотни украинских дронов, хотя это выглядит как явное преувеличение.

В российских пабликах своя атмосфера

Говорят, что ночь будет жаркой

Также в сети появлялась информация, что опасность налета дронов объявляли в Волгоградской, Саратовской, Тамбовской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Тульской и Рязанской областях России.

Как сообщалось ранее, вечером 27 августа россияне запустили около сотни дронов по Украине, а также подняли в небо пару самолетов стратегической авиации — бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ. В море также зафиксированы три носителя крылатых ракет "Калибр".