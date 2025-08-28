У Криму чути вибухи: росіяни повідомляють про наліт сотень безпілотників

Тривогу вмикали та вимикали кілька разів

Поки велика кількість російських дронів атакує Україну, в Росії та на окупованих територіях теж не сплять. Особливо "тривожаться" адміністратори кримських проросійських пабліків.

Як повідомляє "Кримський вітер", у Севастополі кілька разів включали сигнал повітряної тривоги. Зазначається, що звуки роботи ППО чули в районі села Гвардійське, а потім і в Севастополі, Саках, Євпаторії та Новофедорівці.

У російських каналах тим часом повідомляють, що острів нібито атакують дві сотні українських дронів, хоча це виглядає як явне перебільшення.

У російських пабликах своя атмосфера

Кажуть, що ніч буде спекотною

Також у мережі з’являлася інформація, що небезпеку нальоту дронів оголошували у Волгоградській, Саратовській, Тамбовській, Пензенській, Самарській, Ульянівській, Оренбурзькій, Воронезькій, Калузькій, Липецькій, Тульській та Рязанській областях Росії.

Як повідомлялося раніше, увечері 27 серпня росіяни запустили близько сотні дронів Україною, а також підняли в небо пару літаків стратегічної авіації — бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья" в Мурманській області РФ. У морі також зафіксовано три носії крилатих ракет "Калібр".