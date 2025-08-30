Росія вдарила по житлових будинках у Запоріжжі. З'явилися фото та відео наслідків (оновлено)

Ворог атакував цивільну інфраструктуру

Вибухи у Запоріжжі пролунали в ніч на суботу, 30 серпня під час масованої російської атаки на Україну. Ворог завдав по обласному центру щонайменше 12 ударів: загинула людина, відомо вже про 22 постраждалих.

Оновлено 7:20. Уже 22 поранених через нічні удари росіян по Запоріжжю, серед постраждалих троє дітей — хлопчики 9 та 10 років і дівчинка 16 років, — Іван Федоров.

Оновлено. Іван Федоров повідомив, що у Запоріжжі вже 16 поранених, серед них двоє дітей. Кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Запоріжжя зростає.

Ворог атакував обласний центр "шахедами" та ракетами. Внаслідок комбінованого удару одна людина загинула. Вісім людей госпіталізовані — серед них двоє дітей — десятирічний хлопчик і 16-річна дівчина Іван Федоров

Так виглядають пошкоджені будинки зранку. Фото: Запорізька ОВА

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що через ворожу атаку зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки та будівлі промислових підприємств. На місцях влучань виникли пожежі.

Ворог атакував п'ятиповерхівки. Фото: ДСНС

Виникли пожежі. Фото: ДСНС

Через російську атаку загинула людина

У ДСНС поінформували, що за попередніми даними, через масовану комбіновану атаку росіян загинула одна людина, ще шістьох врятували рятувальники. Кількість постраждалих уточнюється.

Влучання зафіксовано у два п’ятиповерхові та п’ять приватних житлових будинків. Є пожежі, пошкоджені сусідні споруди, — повідомили у ДСНС

На місця влучань оперативно прибули рятувальники. Фото: ДСНС

Медики надають допомогу постраждалим. Фото: ДСНС

Тривають рятувальні роботи. Фото: ДСНС

Місця влучань охопив вогонь. Фото: ДСНС

Що відомо про атаку в ніч на 30 серпня

Російські окупанти в ніч на 30 серпня вчергове влаштували масовану комбіновану атаку на Україну. Ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, а також спрямував на Україну велику кількість ударних дронів та запускав з моря крилаті ракети "Калібр". Окрім цього, росіяни запускали балістичні ракети "Іскандер-М" та крилаті "Іскандер-К". Росія традиційно обрала мішенями критичну інфраструктуру та цивільну забудову — реалізуючи стратегію максимального терору проти мирного населення. Крім Запоріжжя, вибухи пролунали у Дніпрі, Павлограді, Луцьку, Києві, Старокостянтинові та інших містах.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти четверга 28 серпня росіяни влаштували масштабний обстріл України. Починаючи з пізнього вечора, окупанти запускали по містах ударні дрони. Окрім цього, Київ, Київську область та Козятин на Вінничині обстріляли балістичними та аеробалістичними ракетами. Загалом росіяни задіяли балістичні ракети "Іскандер", аеробалістичні ракети "Кинджал", бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, а також ударні дрони.