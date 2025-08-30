Хронологія війни — день 1284: новий ракетний удар по Україні та бої на фронті

30 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі субота, 30 серпня 2025 року. Покровський, Новопавлівський та Лиманський напрямки залишаються найгарячішими на фронті. Тим часом російські окупанти запланували черговий комбінований ракетно-дроновий удар по Україні — у повітрі піднялися Ту-95МС, в небі багато ударних дронів ворога.

Як проходить 1284 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 30 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

02:00 Вибухи чули у Запоріжжі, місто вдруге за ніч під атакою дронів, спостерігаються проблеми зі світлом в деяких районах. Тим часом літаки ворога йдуть на пускові: за даними моніторингу, там шість одиниць Ту-95МС та один Ту-160.

01:00 Україна під атакою великої кількості ударних безпілотників.

00:00 Російські Ту-95МС рухаються на пускові рубежі. Також у повітрі приблизно 100 дронів ворога.

