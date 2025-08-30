Свист і миттєвий спалах: з'явилося відео прильоту по багатоповерхівці в Запоріжжі

Десятки мирних жителів травмовані внаслідок атаки РФ

У ніч на суботу, 30 серпня, у Запоріжжі пролунали вибухи внаслідок масованої атаки російських військ. Відеозаписи, що з'явилися після обстрілу, зафіксували момент удару.

Ролик опублікували в соцмережах. На кадрах видно під'їзд будинку — чути, як наближається снаряд, його свист стає дедалі гучнішим, а потім різко спалахує яскраву заграву, вибиваючи вікна та задаючи шкоди будівлі.

Від вибухової хвилі одразу загуділи сирени автомобілів.

Обстріл Запоріжжя — що відомо

За даними Запорізької ОВА, місто окупанти обстріляли ракетами та безпілотниками типу "Шахед". Влучання зафіксовані у два п’ятиповерхові будинки та щонайменше п’ять приватних житлових будинків. На місцях попадань виникли пожежі, пошкоджені сусідні споруди та будівлі промислових підприємств.

Внаслідок атаки загинула одна людина, ще десятки — поранені. За останніми даними, серед постраждалих є троє дітей — хлопчики 9 та 10 років та 16-річна дівчина. Рятувальники надають допомогу людям на місцях.

Іван Федоров повідомив, що ситуація залишається небезпечною через активні пожежі та уламки після вибухів. Рятувальні служби працюють у посиленому режимі, щоб локалізувати пожежі та допомогти мешканцям, що опинилися у небезпечній зоні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч на четвер, 28 серпня, російські війська здійснили масштабний обстріл України. Починаючи з пізнього вечора, окупанти атакували міста ударними дронами. Крім того, Київ та область і Козятин на Вінниччині зазнали ударів балістичними та аеробалістичними ракетами. Загалом у атаках були задіяні балістичні ракети "Іскандер", аеробалістичні ракети "Кинджал", стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, а також ударні безпілотники.