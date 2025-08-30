Свист и мгновенная вспышка: появилось видео прилета по многоэтажке в Запорожье

Десятки мирных жителей травмированы в результате атаки РФ

В ночь на субботу, 30 августа, в Запорожье раздались взрывы в результате массированной атаки российских войск. Появившиеся после обстрела видеозаписи зафиксировали момент удара.

Ролик опубликовали в соцсетях. На кадрах виден подъезд дома — слышен, как приближается снаряд, его свист становится все громче, а затем резко вспыхивает яркое зарево, выбивая окна и нанося ущерб зданию.

От взрывной волны сразу загудели сирены автомобилей.

Обстрел Запорожья — что известно

По данным Запорожской ОВА, город оккупанты обстреляли ракетами и беспилотниками типа "Шахед". Попадания зафиксированы в двух пятиэтажных домах и не менее пяти частных жилых домах. На местах попаданий возникли пожары, повреждены соседние постройки и здания промышленных предприятий.

В результате атаки погиб один человек, еще десятки ранены. По последним данным, среди пострадавших есть трое детей — мальчики 9 и 10 лет и 16-летняя девушка. Спасатели оказывают помощь людям на местах.

Иван Федоров сообщил, что ситуация остается опасной из-за активных пожаров и обломков после взрывов. Спасательные службы работают в усиленном режиме, чтобы локализовать пожары и помочь жителям, оказавшимся в опасной зоне.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на четверг, 28 августа, российские войска совершили масштабный обстрел Украины. Начиная с позднего вечера, оккупанты атаковали города ударными дронами. Кроме того, Киев и область и Казатин в Винницкой области получили удары баллистическими и аэробалистическими ракетами. В атаках были задействованы баллистические ракеты "Искандер", аэробалистические ракеты "Кинжал", стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также ударные беспилотники.