Россияне атаковали Запорожье и Днепр большим количеством ракет: есть пожары, повреждения и ранены

Россияне запустили по этим городам в общей сложности до 25 баллистических и крылатых ракет.

Российские оккупанты в ночь на 30 августа обстреляли несколькими типами ракет Запорожье, Днепр и Павлоград. Враг запускал по городам баллистические ракеты "Искандер-М", крылатые ракеты "Калибр" и "Искандер-К". Предварительно, мишенями выбрали энергетическую инфраструктуру, есть разрушения и раненые.

О последствиях атаки сообщили Запорожская ОВА, Днепропетровская ОВА и мониторинг. По данным мониторинговых каналов, россияне запустили по этим городам в общей сложности до 25 баллистических и крылатых ракет, часть из них сбила противовоздушная оборона, но есть прилеты.

Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что есть попадание врага в жилую застройку, в результате чего возник пожар. Также три человека ранены из-за атаки российских оккупантов.

"Три человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье. Россияне атаковали областной центр различными видами вооружения. Есть попадание в жилую застройку. Пожар, возникший вследствие ударов, распространяется", — сказано в сообщении.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил атаку врага и попадания в Днепре и Павлограде. По его словам, последствия после ударов оккупантов уточняются.

"Область под массированной атакой. Раздаются взрывы. Есть попадания в Днепре и Павлограде. Всю информацию уточняем", — написал он.

По данным корреспондентов "Телеграфа", после атаки врага перебои со светом возникли в некоторых районах Днепра и Запорожья. Предварительно российские оккупанты били по объектам водоснабжения и электроснабжения в обоих городах.

Напомним, что в ночь на четверг 28 августа россияне устроили масштабный обстрел Украины. Начиная с позднего вечера, оккупанты запускали по городам ударные дроны. Кроме этого, Киев, Киевскую область и Казатин в Винницкой области обстреляли баллистическими и аэробаллистическими ракетами. В общем, россияне задействовали в ударе баллистические ракеты "Искандер", аэробаллистические ракеты "Кинжал", бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также ударные дроны.

До этого 21 августа россияне устроили очередную комбинированную атаку на Украину. Враг атаковал аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и "Циркон", также фиксировались пуски ракет "Калибр" и крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации. Кроме этого, оккупанты традиционно запустили по Украине много ударных дронов. Взрывы слышали в Запорожье, Луцке, Львове, Мукачево, Днепре, Чернигове, Сумах и ряде других городов Украины.