Росіяни атакували Запоріжжя та Дніпро великою кількістю ракет: є пожежі, пошкодження та поранені

Росіяни запустили по цих містах загалом до 25 балістичних та крилатих ракет

Російські окупанти в ніч на 30 серпня обстріляли кількома типами ракет Запоріжжя, Дніпро та Павлоград. Ворог запускав по містах балістичні ракети "Іскандер-М", крилаті ракети "Калібр" та "Іскандер-К". Попередньо, мішенями обрали енергетичну інфраструктуру, є руйнування та поранені.

Про наслідки атаки повідомили Запорізька ОВА, Дніпропетровська ОВА та моніторинг. За даними моніторингових каналів, росіяни запустили по цих містах загалом до 25 балістичних та крилатих ракет, частину з них збила протиповітряна оборона, але є прильоти.

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що є влучання ворога у житлову забудову, внаслідок чого виникла пожежа. Також троє людей поранено через атаку російських окупантів.

"Троє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Росіяни атакували обласний центр різними видами озброєння. Є влучання в житлову забудову. Пожежа, яка виникла внаслідок ударів, поширюється", — сказано у повідомленні.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив атаку ворога та влучання у Дніпрі та Павлограді. За його словами, наслідки після ударів окупантів уточнюються.

"Область під масованою атакою. Лунають вибухи. Є влучання у Дніпрі та Павлограді. Всю інформацію уточнюємо", — написав він.

За даними кореспондентів "Телеграфу", після атаки ворога перебої зі світлом виникли у деяких районах Дніпра та Запоріжжя. Попередньо, російські окупанти били по об'єктах водопостачання та електропостачання в обох містах.

Нагадаємо, що у ніч проти четверга 28 серпня росіяни влаштували масштабний обстріл України. Починаючи з пізнього вечора, окупанти запускали по містах ударні дрони. Окрім цього, Київ, Київську область та Козятин на Вінничині обстріляли балістичними та аеробалістичними ракетами. Загалом росіяни задіяли в ударі балістичні ракети "Іскандер", аеробалістичні ракети "Кинджал", бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, а також ударні дрони.

До цього 21 серпня росіяни влаштували чергову комбіновану атаку на Україну. Ворог атакував аеробалістичними ракетами "Кинджал" та "Циркон", також фіксувалися пуски ракет "Калібр" та крилатих ракет Х-101 з літаків стратегічної авіації. Окрім цього, окупанти традиційно запустили по Україні багато ударних дронів. Вибухи чули у Запоріжжі, Луцьку, Львові, Мукачево, Дніпрі, Чернігові, Сумах та низці інших міст України.