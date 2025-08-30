Хронология войны — день 1284: новый ракетный удар по Украине и бои на фронте

30 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости.

В календаре суббота, 30 августа 2025 года. Покровское, Новопавловское и Лиманское направления остаются самыми горячими на фронте. Тем временем российские оккупанты запланировали очередной комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине — в воздухе поднялись Ту-95МС, в небе много ударных дронов врага.

Как проходит 1284 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 30 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Российские Ту-95МС двигаются на пусковые рубежи. Также в воздухе примерно 100 дронов врага.

