Россия ударила по жилым домам в Запорожье. Появились фото и видео последствий

Враг атаковал гражданскую инфраструктуру

Взрывы в Запорожье раздались в ночь на субботу, 30 августа во время массированной российской атаки на Украину. Враг нанес по областному центру не менее 12 ударов: погиб человек, известно уже о 16 пострадавших.

Обновлено. Иван Федоров сообщил, что в Запорожье уже 16 раненых, в том числе двое детей. Число пострадавших в результате атаки РФ на Запорожье растет.

Враг атаковал областной центр "шахедами" и ракетами. В результате комбинированного удара один человек погиб. Восемь человек госпитализированы – среди них двое детей – десятилетний мальчик и 16-летняя девушка Иван Федоров

Так выглядят поврежденные РФ дома утром. Фото: Запорожская ОВА

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что из-за вражеской атаки разрушены частные дома, повреждены многоэтажки и здания промышленных предприятий. На местах попадания возникли пожары.

Враг атаковал пятиэтажки. Фото: ГСЧС

Возникли пожары. Фото: ГСЧС

Из-за российской атаки погиб человек

В ГСЧС проинформировали, что по предварительным данным, из-за массированной комбинированной атаки россиян погиб один человек, еще шестерых спасли спасатели. Число пострадавших уточняется.

Попадание зафиксировано в два пятиэтажных и пять частных жилых домов. Есть пожары, повреждены соседние сооружения, — сообщили в ГСЧС

На места попадания оперативно прибыли спасатели. Фото: ГСЧС

Медики оказывают помощь пострадавшим. Фото: ГСЧС

Продолжаются спасательные работы. Фото: ГСЧС

Места попаданий охватил огонь. Фото: ГСЧС

Что известно об атаке в ночь на 30 августа

Российские оккупанты в ночь на 30 августа в очередной раз устроили массированную комбинированную атаку на Украину. Враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также направил в Украину большое количество ударных дронов и запускал с моря крылатые ракеты "Калибр". Кроме того, россияне запускали баллистические ракеты "Искандер-М" и крылатые "Искандер-К". Россия традиционно избрала мишенями критическую инфраструктуру и гражданскую застройку, реализуя стратегию максимального террора против мирного населения. Кроме Запорожья, взрывы прогремели в Днепре, Павлограде, Луцке, Киеве, Староконстантинове и других городах.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на четверг 28 августа россияне устроили масштабный обстрел Украины. Начиная с позднего вечера, оккупанты запускали по городам ударные дроны. Кроме этого, Киев, Киевскую область и Казатин в Винницкой области обстреляли баллистическими и аэробалистическими ракетами. В целом, россияне задействовали баллистические ракеты "Искандер", аэробалистические ракеты "Кинжал", бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также ударные дроны.