Киев в трауре. Число жертв российской атаки по столице возросло
Враг отнял жизнь у детей и взрослых
Число погибших из-за российской атаки на Киев 28 августа возросло до 23 человек. В пятницу, 29 августа в столице объявили День траура по украинцам, что Россия убила накануне.
О том, что количество жертв возросло до 23 человек, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. По предварительным данным, среди погибших четверо детей. Еще 50 человек получили ранения.
День траура в Киеве 29 августа — что это значит
День траура — это определенная государством или определенным сообществом дата, когда чествуется память погибших. В этот день запрещены определенные действия.
Во время Дня траура в Украине нельзя:
- проводить развлекательные мероприятия. Речь идет о концертах, фестивалях, спортивных соревнованиях и других публичных развлечениях.
- транслировать развлекательные программы. Телевизионные и радиокомпании приостанавливают показы развлекательных передач, комедийных шоу и фильмов
- включать развлекательную музыку в общественных местах. В кафе, ресторанах и других публичных местах запрещена громкая музыка
Кроме того, в этот день приспускают государственные флаги на всех государственных учреждениях. Мэр Киева Виталий Кличко накануне заявил, что 29 августа в Киеве запрещены любые развлекательные мероприятия.
Как сообщал "Телеграф", 28 августа, в день страшного удара по столице, под Киевом пытались провести концерт YAKTAK. Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что мероприятие было остановлено, а председателя поселкового совета и организатора наказали — на них составлены протоколы.