Киев в трауре. Число жертв российской атаки по столице возросло

Враг отнял жизнь у детей и взрослых

Число погибших из-за российской атаки на Киев 28 августа возросло до 23 человек. В пятницу, 29 августа в столице объявили День траура по украинцам, что Россия убила накануне.

О том, что количество жертв возросло до 23 человек, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. По предварительным данным, среди погибших четверо детей. Еще 50 человек получили ранения.

Россия прицельно ударила по жилым домам

День траура в Киеве 29 августа — что это значит

День траура — это определенная государством или определенным сообществом дата, когда чествуется память погибших. В этот день запрещены определенные действия.

Во время Дня траура в Украине нельзя:

проводить развлекательные мероприятия . Речь идет о концертах, фестивалях, спортивных соревнованиях и других публичных развлечениях.

. Речь идет о концертах, фестивалях, спортивных соревнованиях и других публичных развлечениях. транслировать развлекательные программы . Телевизионные и радиокомпании приостанавливают показы развлекательных передач, комедийных шоу и фильмов

. Телевизионные и радиокомпании приостанавливают показы развлекательных передач, комедийных шоу и фильмов включать развлекательную музыку в общественных местах. В кафе, ресторанах и других публичных местах запрещена громкая музыка

Кроме того, в этот день приспускают государственные флаги на всех государственных учреждениях. Мэр Киева Виталий Кличко накануне заявил, что 29 августа в Киеве запрещены любые развлекательные мероприятия.

Как сообщал "Телеграф", 28 августа, в день страшного удара по столице, под Киевом пытались провести концерт YAKTAK. Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что мероприятие было остановлено, а председателя поселкового совета и организатора наказали — на них составлены протоколы.