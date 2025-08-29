Київ у жалобі. Кількість жертв російської атаки по столиці зросла

Ворог відібрав життя в дітей та дорослих

Кількість загиблих через російську атаку на Київ 28 серпня зросла до 23 людей. У п'ятницю, 29 серпня у столиці оголосили День жалоби за українцями, що Росія вбила напередодні.

Про те, що кількість жертв зросла до 23 людей, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За попередніми даними, серед загиблих четверо дітей. Ще 50 людей отримали поранення.

Росія прицільно вдарила по житлових будинках

День жалоби у Києві 29 серпня — що це означає

День жалоби — це визначена державою або певною спільнотою дата, коли вшановується пам'ять загиблих. Цього дня заборонені певні дії.

Під час Дня жалоби в Україні не можна:

проводити розважальні заходи. Йдеться про концерти, фестивалі, спортивні змагання та інші публічні розваги

транслювати розважальні програми. Телевізійні та радіокомпанії припиняють покази розважальних передач, комедійних шоу та фільмів

включати розважальну музику у громадських місцях. У кафе, ресторанах та інших публічних місцях заборонено гучну музику

Крім того, у цей день приспускають державні прапори на всіх державних установах. Мер Києва Віталій Кличко напередодні заявив, що 29 серпня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи.

Як повідомляв "Телеграф", 28 серпня, у день страшного удару по столиці, під Києвом намагалися провести концерт YAKTAK. Очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що захід було зупинено, а голову селищної ради та організатора покарали — на них складено протоколи.