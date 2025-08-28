Вже четверо загиблих та багато поранених: що відомо про наслідки атаки РФ на Київ (оновлено)

Наслідки ракетної атаки на Київ важкі, багато постраждалих та є загиблі

У Києві станом на 06:26 після масованої ракетно-дронової атаки ворога загинуло четверо людей, в тому числі двоє дітей. Ще 22 постраждали, серед них 17 довелося ушпиталити, в тому числі трьох дітей, 7, 10 та 11 років.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко та міністр МВС Ігор Клименко. За словами мера, найбільше пошкоджень у Дарницькому районі міста, зокрема саме там цілком зруйновано під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку, з першого по п'ятий поверхи. Росія також атакувала торгівельний центр у Києві.

Загальні наслідки атаки дронами та балістичними ракетами на Київ, за даними Кличка, наступні:

Дарницький район : зруйновано під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку, горить дах дев'ятиповерхівки після падіння уламків дрона, є пожежі та пошкодження нежитлової забудови. На місці трагедії триває рятувальна операція.

: зруйновано під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку, горить дах дев'ятиповерхівки після падіння уламків дрона, є пожежі та пошкодження нежитлової забудови. На місці трагедії триває рятувальна операція. Дніпровський район : пошкоджено триповерхову офісну будівлю, дві пожежі — у 25-поверховому та 9-поверховому будинках, пожежа на території дитячого садка (падіння уламків), згоріли автомобілі на стоянці.

: пошкоджено триповерхову офісну будівлю, дві пожежі — у 25-поверховому та 9-поверховому будинках, пожежа на території дитячого садка (падіння уламків), згоріли автомобілі на стоянці. Шевченківський район : пожежа у житловому будинку, пошкоджено нежитлову забудову, навчальний заклад та офісну будівлю. Згоріло дев'ять автомобілів, вогнем пошкоджено нежитлову будівлю біля стоянки.

: пожежа у житловому будинку, пошкоджено нежитлову забудову, навчальний заклад та офісну будівлю. Згоріло дев'ять автомобілів, вогнем пошкоджено нежитлову будівлю біля стоянки. Святошинський район : падіння збитого дрона у двір дев’ятиповерхового житлового будинку.

: падіння збитого дрона у двір дев’ятиповерхового житлового будинку. Солом'янський район : пожежа у приватному будинку через падіння уламків.

: пожежа у приватному будинку через падіння уламків. Деснянський район : падіння уламків, пожежа у житловому будинку.

: падіння уламків, пожежа у житловому будинку. Голосіївський район: постраждали житлові будинки, є пожежа. Щонайменше в 10 будинках вибито вікна.

Оновлено 06:20. За даними начальника КМВА Тимура Ткаченка, станом на 6:15 є наслідки атаки на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Разом по Києву кількість пошкоджених обʼєктів дійде до сотні, вибитих вікон — тисячі, пошкоджень зазнав торгівельний центр в середмісті.

Оновлено 06:30 Кличко написав, що постраждалих вже 22. А міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що кількість загиблих зросла до чотирьох.

"На місці уражень внаслідок російського комбінованого удару працюють екстрені служби. На жаль, є жертви. Станом на зараз 4 загиблих, серед яких 2 дітей, та понад 20 поранених", — сказано у повідомленні.

Зазначимо, що у ніч проти четверга 28 серпня росіяни влаштували масштабний обстріл України. Починаючи з пізнього вечора, окупанти запускали по містах ударні дрони. Окрім цього, Київ, Київську область та Козятин на Вінничині обстріляли балістичними та аеробалістичними ракетами. Загалом росіяни задіяли в ударі балістичні ракети "Іскандер", аеробалістичні ракети "Кинджал", бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, а також ударні дрони.