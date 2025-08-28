Одного із під'їздів більше нема. Як виглядає зруйнований росіянами будинок у Києві (ексклюзивні фото)

У дворі утворилась величезна вирва

Росія атакувала Київ балістичними ракетами та дронами "шахед" в ніч на 28 серпня. У більшості районів Києва є пошкоджені будинки, вибиті вікна. Найбільше постраждав Дарницький район.

На цій локації є руйнування у пʼятиповерхівці. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці атаки та показав наслідки атаки.

Зокрема, на кадрах помітно, як виглядає пʼятиповерхівка. В одній частині будинку з пʼятого по перший поверх є значна руйнація.

Зруйнована пʼятиповерхівка. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов показав, як виглядає зруйнована багатоповерхівка

Будинок частково зруйнований. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов показав відео, як з-під завалів дістали тіло маленької дівчинки.

На місці події працюють рятувальники. Триває пошуково-рятувальна операція, під завалами ще перебувають люди.

Рятувальники працюють на місці завалів у Дарницькому районі Києва. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Пожежники серед зруйнованого будинку у Дарницькому районі Києва

На місці трагедії перебувають люди, які чекають новин про своїх близьких. На кадрах помітно, що на місці влучання працює і міністр МВС Ігор Клименко.

Люди чекають новин від рятувальників. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Ігор Клименко на місці зруйнованого будинку у Києві. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

У дворі цієї багатоповерхівки пошкоджена і значна частина автівок. На фото, яке показав Ян Доброносов помітно, як палає трактор.

Палають автівки у дворі, де сталось руйнування будинку. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Від автівок залишився лише брухт. Фото - Ян Доброносов "Телеграф"

Палає трактор на місці атаки. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Також Ян Доброносов показав вирву біля пʼятиповерхівки. Там утворилась велика діра.

Вирва у дворі багатоповерхівки. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф".

Атака в Україні — що відомо

Зазначимо, що у ніч проти четверга 28 серпня росіяни влаштували масштабний обстріл України. Починаючи з пізнього вечора, окупанти запускали по містах ударні дрони. Окрім цього, Київ, Київську область та Козятин на Вінничині обстріляли балістичними та аеробалістичними ракетами. Загалом росіяни задіяли в ударі балістичні ракети "Іскандер", аеробалістичні ракети "Кинджал", бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, а також ударні дрони.

За даними начальника КМВА Тимура Ткаченка, станом на 6:15 є наслідки атаки на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Разом по Києву кількість пошкоджених обʼєктів дійде до сотні, вибитих вікон — тисячі, пошкоджень зазнав торгівельний центр в середмісті.