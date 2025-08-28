Одного из подъездов больше нет. Как выглядит разрушенный россиянами дом в Киеве (эксклюзивные фото)

Во дворе образовалась огромная воронка

Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами "шахед" в ночь на 28 августа. В большинстве районов Киева есть поврежденные дома, выбиты окна. Больше всего пострадал Дарницкий район.

На этой локации есть разрушение в пятиэтажке. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте атаки и показал последствия атаки.

В частности, на кадрах заметно, как выглядит пятиэтажка. В одной части дома с пятого по первый этаж есть значительное разрушение.

Разрушена пятиэтажка. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов показал, как выглядит разрушенная многоэтажка

Дом частично разрушен. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов показал видео, как из-под завалов извлекли тело маленькой девочки.

На месте происшествия работают спасатели. Продолжается поисково-спасательная операция, под завалами находятся еще люди.

Спасатели работают на месте завалов в Дарницком районе Киева. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Пожарные среди разрушенного дома в Дарницком районе Киева

На месте трагедии находятся люди, которые ожидают новостей о своих близких. На кадрах заметно, что на месте попадания работает и министр МВД Игорь Клименко.

Люди ждут новостей от спасателей. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Игорь Клименко находится на месте разрушенного дома в Киеве. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Во дворе этой многоэтажки повреждена и значительная часть автомобилей. На фото, которое показал Ян Доброносов, заметно, как пылает трактор.

Пылают авто во дворе, где произошло разрушение дома. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

От автомобилей остался только лом. Фото — Ян Доброносов "Телеграф"

Пылает трактор на месте атаки. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Также Ян Доброносов показал воронку около пятиэтажки. Там образовалась большая дыра.

Воронка во дворе многоэтажки. Фото — Ян Доброносов, Телеграф.

Атака в Украине — что известно

Отметим, что в ночь на четверг 28 августа россияне устроили масштабный обстрел Украины. Начиная с позднего вечера, оккупаны запускали по городам ударные дроны. Кроме этого, Киев, Киевскую область и Казатин в Винницкой области обстреляли баллистическими и аэробалистическими ракетами. В общем, россияне задействовали в ударе баллистические ракеты "Искандер", аэробалистические ракеты "Кинжал", бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также ударные дроны.

По данным начальника КМВА Тимура Ткаченко, по состоянию на 6:15 есть последствия атаки более чем на 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах. Итого по Киеву количество поврежденных объектов дойдет до сотни, выбитых окон — тысячи, повреждения получил торговый центр в центре города.