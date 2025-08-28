Одного из подъездов больше нет. Как выглядит разрушенный россиянами дом в Киеве (эксклюзивные фото)
-
-
Во дворе образовалась огромная воронка
Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами "шахед" в ночь на 28 августа. В большинстве районов Киева есть поврежденные дома, выбиты окна. Больше всего пострадал Дарницкий район.
На этой локации есть разрушение в пятиэтажке. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте атаки и показал последствия атаки.
В частности, на кадрах заметно, как выглядит пятиэтажка. В одной части дома с пятого по первый этаж есть значительное разрушение.
Ян Доброносов показал видео, как из-под завалов извлекли тело маленькой девочки.
На месте происшествия работают спасатели. Продолжается поисково-спасательная операция, под завалами находятся еще люди.
На месте трагедии находятся люди, которые ожидают новостей о своих близких. На кадрах заметно, что на месте попадания работает и министр МВД Игорь Клименко.
Во дворе этой многоэтажки повреждена и значительная часть автомобилей. На фото, которое показал Ян Доброносов, заметно, как пылает трактор.
Также Ян Доброносов показал воронку около пятиэтажки. Там образовалась большая дыра.
Атака в Украине — что известно
Отметим, что в ночь на четверг 28 августа россияне устроили масштабный обстрел Украины. Начиная с позднего вечера, оккупаны запускали по городам ударные дроны. Кроме этого, Киев, Киевскую область и Казатин в Винницкой области обстреляли баллистическими и аэробалистическими ракетами. В общем, россияне задействовали в ударе баллистические ракеты "Искандер", аэробалистические ракеты "Кинжал", бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также ударные дроны.
По данным начальника КМВА Тимура Ткаченко, по состоянию на 6:15 есть последствия атаки более чем на 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах. Итого по Киеву количество поврежденных объектов дойдет до сотни, выбитых окон — тысячи, повреждения получил торговый центр в центре города.