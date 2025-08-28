Уже трое погибших и много раненых: что известно о последствиях атаки РФ на Киев

Последствия ракетной атаки на Киев тяжелые, многие пострадавшие и погибшие

В Киеве по состоянию на 05:50 после массированной ракетно-дроновой атаки врага погибли три человека, в том числе 14-летний ребенок. Еще 18 пострадали, среди них 17 пришлось госпитализировать, в том числе троих детей, 7, 10 и 11 лет.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, больше всего повреждений в Дарницком районе города, в том числе именно там полностью разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома, с первого по пятый этажи. Россия также атаковала торговый центр в Киеве.

Общие последствия атаки дронами и баллистическими ракетами на Киев, по данным Кличко, следующие:

Дарницкий район : разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома, горит крыша девятиэтажки после падения обломков дрона, есть пожары и повреждения нежилой застройки. На месте трагедии идет спасательная операция.

: разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома, горит крыша девятиэтажки после падения обломков дрона, есть пожары и повреждения нежилой застройки. На месте трагедии идет спасательная операция. Днепровский район : повреждено трехэтажное офисное здание, два пожара — в 25-этажном и 9-этажном домах, пожар на территории детского сада (падение обломков), сгорели автомобили на стоянке.

: повреждено трехэтажное офисное здание, два пожара — в 25-этажном и 9-этажном домах, пожар на территории детского сада (падение обломков), сгорели автомобили на стоянке. Шевченковский район : пожар в жилом доме, повреждена нежилая застройка, учебное заведение и офисное здание. Сгорело девять автомобилей, огнем повреждено нежилое здание у стоянки.

: пожар в жилом доме, повреждена нежилая застройка, учебное заведение и офисное здание. Сгорело девять автомобилей, огнем повреждено нежилое здание у стоянки. Святошинский район : падение сбитого дрона во двор девятиэтажного жилого дома.

: падение сбитого дрона во двор девятиэтажного жилого дома. Соломенский район : пожар в частном доме из-за падения обломков.

: пожар в частном доме из-за падения обломков. Деснянский район : падение обломков, пожар в жилом доме.

: падение обломков, пожар в жилом доме. Голосеевский район: пострадали жилые дома, есть пожар. По меньшей мере в 10 домах выбиты окна.

Отметим, что в ночь на четверг 28 августа россияне устроили масштабный обстрел Украины. Начиная с позднего вечера, оккупанты запускали по городам ударные дроны. Кроме этого, Киев, Киевскую область и Казатин в Винницкой области обстреляли баллистическими и аэробаллистическими ракетами. В целом, россияне задействовали в ударе баллистические ракеты "Искандер", аэробаллистические ракеты "Кинжал", бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также ударные дроны.