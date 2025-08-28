Хронология войны — день 1282: массовый обстрел Украины и бои под Покровском

28 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре четверг, 28 августа 2025 года. За прошедшие сутки на поле боя произошло 110 боевых столкновений, треть из которых на Покровском направлении. Новопавловское и Лиманское направления также остаются горячими. С приближением осени возобновились и обстрелы украинской энергетической инфраструктуры, однако эксперты пока не торопятся прогнозировать возвращение блэкаутов.

Как проходит 1282 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 28 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В киевских пабликах показали, что во время дроновой атаки российская "Гербера" упала прямо во дворе одного из домов.

"Гербера" в Киеве

С ситуацией в Украине 25 августа можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1279: успехи ВСУ на востоке и взрывы в России

О новостях и событиях 26 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1280: оккупанты могли продвинуться на Днепропетровщине, а Россия теряет "нефтянку"

О том, что происходило 27 августа, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1281: ситуация в Днепропетровской области и пожары в России