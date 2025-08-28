Хронологія війни — день 1282: масовий обстріл України та бої під Покровськом

28 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.

На календарі четвер, 28 серпня 2025 року. Минулої доби на полі бою сталося 110 бойових зіткнень, третина з яких на Покровському напрямку. Новопавлівський та Лиманський напрямки також залишаються гарячими. З наближенням осені відновилися й обстріли української енергетичної інфраструктури, проте експерти поки що не поспішають прогнозувати повернення блекаутів.

Як проходить 1282 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 28 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У київських пабліках показали, що під час дронової атаки російська "Гербера" впала просто у дворі одного з жилих будинків.

"Гербера" у Києві

