Хронологія війни — день 1283: нова зброя для України та тиск росіян на фронті

29 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі пʼятниця, 29 серпня 2025 року. Минулої доби на полі бою сталося 137 бойових зіткнень, частина з яких на Покровському напрямку. Новопавлівський та Лиманський напрямки також залишаються гарячими. Тим часом Київ оговтується від масштабного обстрілу росіян та у жалобі. А в Україні все більше обговорюють, коли ж по Росії полетять українські далекобійні ракети.

Як проходить 1283 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 29 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Держдеп США схвалив можливу угоду з продажу Києву понад три тисячі керованих ракет ERAM та необхідного обладнання на суму 825 млн доларів, повідомило Агентство із співробітництва в галузі безпеки (DSCA).

ERAM

Фінансування угоди планується за рахунок коштів Данії, Нідерландів та Норвегії, а також американської програми Foreign Military Financing, наголосили в агентстві.

