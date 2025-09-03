Росіяни атакують Україну: які міста під ударом, де пролунали вибухи (оновлюється)

Українців просять залишатись в укриттях

Російські окупанти в ніч на 3 вересня влаштували черговий масований комбінований ракетно-дроновий удар по Україні. Ворог задіяв залишки стратегічної авіації — стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 з авіабази "Енгельс-2" у Саратовській області, а також Ту-95МС з "Оленьї" в Мурманській області та велику кількість ударних безпілотників. Припускається, що ворог спробує атакувати об'єкти енергетики.

(оновлюється)

02:05 У Луцьку та Львові вже пролунали вибухи — обидва міста атакували ударні безпілотники. Ворог традиційно цілив у цивільну критичну інфраструктуру, нажаль, є прильоти та пожежі.

01:55 Повідомляється про зліт п'яти Ту-95МС з аеродрому "Оленья" в Мурманській області — схоже, окупанти підняли усі бомбардувальники, які були здатні злетіти у небо.

01:45 Повідомляється про передпускові маневри літаків стратегічної авіації. Підльот ракет можливий протягом години. На момент пусків у небі перебували один Ту-95МС та один Ту-160 з "Енгельсу".

Нагадаємо, що у ніч проти четверга 28 серпня росіяни влаштували масштабний обстріл України. Починаючи з пізнього вечора, окупанти запускали по містах ударні дрони. Окрім цього, Київ, Київську область та Козятин на Вінничині обстріляли балістичними та аеробалістичними ракетами. Загалом росіяни задіяли в ударі балістичні ракети "Іскандер", аеробалістичні ракети "Кинджал", бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, а також ударні дрони.

У ніч на 30 серпня також відбулася масована атака. Ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, а також спрямував на Україну велику кількість ударних дронів та запускав з моря крилаті ракети "Калібр". Окрім цього, окупанти запускали балістичні ракети "Іскандер-М" та крилаті "Іскандер-К". Росіяни традиційно обрали мішенями критичну інфраструктуру та цивільну забудову — реалізуючи стратегію максимального терору проти мирного населення.