Україна під російським масовим ударом: частина дронів полетіла до Польщі (мапа)

У Луцьку, попередньо, є прильоти

Російські окупанти масово запустили БПЛА Україною. Вибухи було чути у кількох містах.

Як повідомили кореспонденти "Телеграфа", роботу ППО було чути у Києві та Луцьку. Також у мережі з’являлася інформація про вибухи у Рівному.

Тим часом міський голова Луцька Ігор Поліщук закликав городян не стояти на вулицях та у вікнах та не заважати мобільним вогневим групам збивати шахеди. Він пояснив, що кулеметні гільзи "можуть на великій швидкості влучити у людину". Місцеві канали інформували про пожежу після одного із прильотів.

Основна маса БПЛА знаходиться в західних областях, а за деякими даними, один із дронів залетів на територію Польщі.

Також повідомлялося, що щонайменше два борти Ту-95 злетіли з аеродрому "Енгельс", а тому є висока ймовірність ракетного удару вночі. Місцеві канали припускають, що західні області будуть головною метою.

Як повідомлялося раніше, російська нафтопереробна галузь у серпні втратила близько 20% потужностей внаслідок атак українських дронів. Атаки на російські нафтопереробні заводи можуть призвести до повторення в РФ паливної кризи 2023 року. У ряді російських регіонів та на тимчасово окупованих територіях України росіяни змушені запровадити продаж бензину виключно за талонами.