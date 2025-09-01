Україна підпалює "країну-бензоколонку": скільки російських НПЗ вже побували під ударами дронів (мапа)

За деякими даними, загальна кількість ударів тільки по нафтопереробних підприємствах, не рахуючи нафтобаз, перевищує 100

Україна у серпні 2025 року влаштувала російським нафтопереробним заводам "ніч довгих вогнів". За даними командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберта "Мадяра" Бровді, нафтопереробна галузь РФ через атаки втратила 21% потужностей. За іншими даними, зупинилося щонайменше 17% НПЗ у Росії — що рівноцінно понад мільйону барелів нафти на добу. Це дуже сильний удар по російській нафтопереробці та російській кишені.

Але Сили оборони били по НПЗ і до цього. Деякі заводи "вигрібають" ще з 2022 року. "Телеграф" спробував підрахувати на основі відкритих даних, які НПЗ на території РФ були уражені за весь час ударів по нафтовій галузі росіян. Загалом, станом на кінець серпня відомо про наступні уражені заводи:

Зазначимо, що це далеко не вся інформація про удари по російських НПЗ — за деякими даними, загальна кількість ударів тільки по нафтопереробних підприємствах, не рахуючи нафтобаз, перевищує 100. На щастя, для України удари по російських нафтозаводах — це вже рутинна процедура, а не щось неймовірне, як це було колись на початку війни.

Додамо також, що ще є багато російських нафтопереробних заводів, до яких ударні безпілотники або ще не долітали, або атаки завершувалися невдало. Головна причина того, що ці НПЗ поки що вціліли, тільки одна — велика відстань. Частина таких НПЗ знаходиться за Уралом, в Сибіру, або на Далекому Сході:

Омський НПЗ — найбільший російський нафтопереробний завод, знаходиться біля Омська в Сибіру.

— найбільший російський нафтопереробний завод, знаходиться біля Омська в Сибіру. Ново-Уфімський НПЗ — знаходиться в Уфі у Башкортостані. Вважається, що в березні 2025 року українські дрони атакували НПЗ компанії "Башнефть", який також знаходиться в Уфі. Проте офіційних підтверджень не було, виключно фото- та відеофіксація.

— знаходиться в Уфі у Башкортостані. Вважається, що в березні 2025 року українські дрони атакували НПЗ компанії "Башнефть", який також знаходиться в Уфі. Проте офіційних підтверджень не було, виключно фото- та відеофіксація. Пермський НПЗ — хоча українські дрони вже долітали до Пермі, нафтозаводу, нажаль, уваги не приділили.

— хоча українські дрони вже долітали до Пермі, нафтозаводу, нажаль, уваги не приділили. Ангарський НПЗ — знаходиться у Сибірі, дуже далеко.

— знаходиться у Сибірі, дуже далеко. Антипінський НПЗ та Яйський НПЗ — Тюмень та Кемерово, Сибір, дуже далека відстань.

— Тюмень та Кемерово, Сибір, дуже далека відстань. Ачинський НПЗ — Красноярський край, велика відстань.

— Красноярський край, велика відстань. Орський НПЗ — призупиняв роботу через масштабний паводок у 2024 році. Українські дрони до нього не долітали.

— призупиняв роботу через масштабний паводок у 2024 році. Українські дрони до нього не долітали. Комсомольський НПЗ — знаходиться у Хабаровському краї РФ, дуже далека відстань.

— знаходиться у Хабаровському краї РФ, дуже далека відстань. Те ж саме — російські нафтозаводи, які знаходяться на Крайній Півночі або на Далекому Сході. Українська зброя поки що не настільки далекобійна, щоб ефективно дістати до цих підприємств.

Зазначимо, атаки на російські нафтопереробні заводи можуть призвести до повторення в РФ паливної кризи 2023 року. У низці російських регіонів та на тимчасово окупованих територіях України росіяни вже змушені впровадити продаж бензину виключно по талонах. А з 1 березня 2024 року в Росії діє мораторій на експорт бензину. Російська влада кілька разів намагалася його зняти, але удари дронів по НПЗ змушують відкладати це рішення.

Нагадаємо, що Україна вдарила по ще одному надважливому об'єкту російської нафтової інфраструктури. Мова йде про нафтопровід "Дружба", побудований ще за часів Радянського Союзу. Фактично — це одна з найбільших систем транспортування нафти у світі, яка з'єднує Росію з європейськими країнами. Загальна довжина магістралі становить понад 5500 кілометрів. Потужність системи дозволяє перекачувати близько 1,2-1,4 мільйона барелів нафти щодня. Трубопровід має два основні напрямки. Північна гілка проходить через Білорусь до Польщі та Німеччини. Південна гілка йде через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Україна двома ударами фактично "виключила" нафтопровід "Дружба". Перший з них було завдано 13 серпня по станції "Унеча", другий — 18 серпня по станції "Нікольськоє". А 22 серпня українські ударні дрони знову вивели з ладу нафтопровід — майже відразу після того, як росіяни відремонтували пошкодження. Під удар вчергове потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Унеча", яка є однією з ключових станцій для перекачування нафти з Росії до Європи. На ремонт, судячи з заяв росіян, повинно було піти не менше п'яти днів. Чи вдалося відновити "Дружбу" з того моменту — наразі точно невідомо.