Ще й НПЗ: з’явилися нові подробиці та відео однієї з наймасовіших атак БПЛА на РФ (карта ударів)

Влада РФ традиційно прозвітувала про збиття безпілотників

У неділю, 1 вересня, в Росії повідомили про масовану атаку безпілотників. Зокрема, під ударами БПЛА опинилися 13 регіонів РФ.

Як повідомляє Міноборони РФ, засобами ППО нібито "знищено та перехоплено 158 українських БпЛА літакового типу". Там стверджують, що над територією Курської області вночі було знищено і перехоплено 46 БпЛА, а над територією Брянської області — 34.

Також, за даними росіян, над територією Воронезької області було нібито збито 28 безпілотників, над територією Білгородської області – 14, вісім – над територією Рязанської області, два – над Москвою, сім – над Московською областю, п’ять – над територією Калузької області, чотири – над територією Липецької області, три – над територією Тульської області, по два БпЛА над територіями Тамбовської та Смоленської областей, по одному над територіями Орловської, Тверської та Іванівської областей.

Московський НПЗ на карті

У свою чергу мер Москви Сергій Собянін повідомив про атаку БПЛА на Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. За даними російських Telegram-каналів та ЗМІ, на НПЗ сталося загоряння. В оперативних службах РФ повідомили, що пожежі надано максимальний номер складності. Також Собянін повідомив про нібито знищення БПЛА у міському окрузі Ступіно, Подільську, Ленінському та Раменському міських округах.

Атаковані регіони

"Збитий безпілотник у результаті падіння пошкодив окреме технічне приміщення МНПЗ. На даний момент відбувається гасіння локального займання", — написав він.

Також повідомляється, що вибухи пролунали на двох російських електростанціях. Зокрема, у місті Кашира Московської, а також Конаківської ДРЕС у Тверській області.

Крім того, у Білгородській області РФ заявили про збиття кількох цілей на підльоті до міста. Губернатор Воронезької області заявив, що сили ППО та засоби РЕБ нібито знищили понад 10 безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, увечері в п’ятницю, 30 серпня, Білгород у Росії струснувся від вибухів під час повітряної тривоги, постраждали будинки та автомобілі, загинули та постраждали. Сталося це через лічені години після трагічного удару Росії по Харкову, в результаті якого загинули щонайменше шестеро людей, а понад півсотні людей постраждали.