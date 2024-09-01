Тягнуть час? Умєров поскаржився на відсутність відповіді від США щодо ударів по Росії

Україна не дослухалася ані до американських погроз припинити постачання, ані до "аргументів" щодо цілей поза зоною досяжності

Адміністрація президента США Джозефа Байдена досі не дала будь-якої відповіді на вимогу Україні зняти усі обмеження на удари по Росії американською далекобійною зброєю. Запит, який надала Україна, досі перебуває на розгляді у Білому домі.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю телеканалу CNN. Він зазначив, що сподівається, що США почули позицію України.

"Ми пояснили, який потенціал нам потрібен, щоб захистити громадян від російського терору, який спричиняють нам росіяни, тож я сподіваюся, що нас почули", – коротко сказав він.

Телеканал зазначає, що США дали зрозуміти Києву, що Україні нібито не слід очікувати ще значної поставки ракет ATACMS – фактично, це відкрита погроза припинити постачання, якщо Україна буде наполягати на власній думці. Вашингтон у якості виправдання посилається на нібито обмежену кількість запасів та тривалий час виробництва цього озброєння. Також перед зустріччю міністрів оборони США та України американський чиновник заявив, що більшість важливих цілей росіян вже поза зоною досяжності ракет.

Україна не дослухалася ані до американських погроз припинити постачання, ані до "аргументів" щодо цілей поза зоною досяжності. Умєров вже заявив, що Україна представила США список цілей, по яких планується використати ATACMS.

"Ми показуємо, що аеродроми, які вони використовують для ударів по наших містах, знаходяться в зоні дії глибоких ударів", – додав він.

Як повідомляв "Телеграф", раніше видання Politico з посиланням на власні джерела написало, що Україна надасть адміністрації президента США Джо Байдена список цілей на території РФ, які вона може вразити далекобійною зброєю, якщо їй дадуть такий дозвіл. Його мають привезти до Вашингтона міністр оборони України Рустем Умєров та старший радник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак.

Головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель після масштабного російського удару по Україні 26 серпня закликав Захід скасувати всі обмеження щодо застосування свого озброєння для ударів по об’єктах у російському тилу. Він наголосив, що це зміцнить самооборону України, збереже життя та скоротить руйнування.

Україна відповідно до Статуту Організації Об'єднаних націй має повне право "проєктувати силу" на територію агресора – Росії. Франція та Британія вважають, що Україна повинна мати можливість ефективно нейтралізовувати російські загрози та виступають за зняття обмежень на удари по Росії.