Україна поки що налаштована отримати більшу свободу дій від США методом переговорів, але все може змінитися на значно гірший для Вашингтона сценарій

США, судячи з усього, не хочуть давати Україні дозвіл бити по російській території далекобійним озброєнням, в тому числі ракетами ATACMS, оскільки сподіваються у майбутньому перезавантажити відносини з Кремлем. Щоб виправдатися, Білий дім та Пентагон активно розповсюджують думку про те, що в України, мовляв, і без цього є можливості для перемоги.

Про це пише американське видання Politico з посиланням на власні джерела. Зазначається, що США не дозволяють Україні використовувати ракети ATACMS та Storm Shadow – британсько-американські ракети – при цьому видумуючи все нові й нові пояснення.

Так, один з представників Білого дому сказав, що використання цих ракет нібито може виявитися не таким ефективним, як вважає Україна. До того ж Збройні сили України мають обмежений запас ракет, а ті, що є, мовляв, можуть не досягти критично важливих цілей, зокрема літаків на аеродромах.

"90 відсотків літаків, які запускають "плануючі бомби" з російського повітряного простору по українській цивільній інфраструктурі, вже вийшли за межі досяжності цих ракет", – сказав він.

Київ надав офіційний запит Білому дому – на що там відповіли, що зняття обмежень на далекобійні удари по Росії може в майбутньому завадити Вашингтону перезавантажити відносини з Кремлем. При цьому джерела у вищих ешелонах адміністрації США побоюються, що Київ може почати публічну кампанію, щоб застрахуватися від будь-якої потенційної значної втрати позицій на фронті найближчим часом. Україна поки що налаштована отримати більшу свободу дій від США методом переговорів, але все може змінитися на значно гірший для Вашингтона сценарій.

"Зараз є деякі ознаки того, що Байден може захотіти зробити щось велике в Україні — можливо, зняти деякі обмеження — перед виборами, тепер, коли він не балотується", – сказало виданню джерело з оточення уряду.

Зазначимо, що ми писали про те, що вся операція Збройних сил України в Курській області Росії була б непотрібною у тому випадку, якби "партнери" зняли свої обмеження на використання ракет дальнього радіуса дії для ударів по російських військових об'єктах. Але якщо союзники й зараз відмовляться знімати обмеження, то вся операція буде марною.

Сполучені штати Америки ведуть з Україною переговори щодо зняття обмежень на удари зброєю виробництва США по російській території. Але поки що чинні обмеження залишаються незмінними – ракети ATACMS використовувати заборонено.