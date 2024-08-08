Це війна, а не Олімпіада: найкращий пілот F-16 розкритикував уряд США за обмеження на удари по Росії

Хемптон нагадав, що росіяни не гребують бити по Україні північнокорейськими боєприпасами та іранськими безпілотниками

США не повинні обмежувати Україну в ударах по Росії більш далекобійною зброєю, ніж зараз. Те, що відбувається – це війна, а не Олімпіада, заборони такого роду тут неприпустимі та виглядають дуже погано.

Про це сказав "найсмертоносніший пілот F-16" американської авіації, ветеран війн у Косово, Ірану та Перській затоці, підполковник у відставці Ден Хемптон в інтерв'ю "Голосу Америки". За його словами, заборона на удари по Росії далекобійною зброєю – це смішно.

"Коли я був молодим пілотом, лейтенантом, я був дислокований у Німеччині, всі мої цілі були в Росії чи у тоді ще Радянському Союзі. Тому цей літак цілком здатний це зробити, незалежно від того, використовується він таким чином чи ні. Я вважаю заборону сміховинною. Я маю на увазі, що мені байдуже, що думає Путін, мені байдуже на чутливі для нього теми і його погрози. Тож політики теж не повинні дбати про це. І коли вони дають вам зброю, вам має бути дозволено нею користуватися таким чином, як ви вважаєте за потрібне", – сказав він.

Хемптон нагадав, що росіяни не гребують бити по Україні північнокорейськими боєприпасами та іранськими безпілотниками. Окрім того, Росія завербувала величезну кількість найманців для війни проти України. Ще один нюанс: а що зробить Захід? Припинить постачання? Забере літаки? Про це, зазначив військовий, навіть говорити смішно.

"Це хибний аргумент, що "ми дамо вам зброю, але ви можете її використовувати тільки до цього моменту". Це війна. Це не Олімпіада. Це не спортивна подія. Коли тобі доводиться битися, ти ідеш і борешся, щоб перемогти. А крім того, що робитиме Захід, забере літак? Ви знаєте, вони зараз в Україні. До цього б не дійшло, у всякому разі, я перебільшую. Але я думаю, що вам має бути дозволено використовувати будь-яку зброю. Вам потрібно повернути росіян туди, де їхнє місце", – резюмував он.

Доречі, саме зараз США ведуть переговори з Україною щодо дозволу на завдання ударів по території Росії американською зброєю. Це могло б дозволити захистити українську територію від російського повітряного терору.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що США знімуть всі обмеження на удари по території РФ і це дасть змогу захистити українські міста від ударів керованими авіабомбами. Натомість міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює, щоб отримати дозвіл від США завдавати ударів по аеродромах на території РФ.