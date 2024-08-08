Это война, а не Олимпиада: лучший пилот F-16 подверг критике правительство США за ограничения на удары по России

Хэмптон напомнил, что россияне не гнушаются бить по Украине северокорейскими боеприпасами и иранскими беспилотниками

США не должны ограничивать Украину в ударах по России более дальнобойным оружием, чем сейчас. Происходящее – это война, а не Олимпиада, запреты такого рода здесь недопустимы и выглядят очень плохо.

Об этом сказал "самый смертоносный пилот F-16" американской авиации, ветеран войн в Косово, Иране и Персидском заливе, подполковник в отставке Дэн Хэмптон в интервью "Голосу Америки". По его словам, запрет на удары по России дальнобойным оружием – это смешно.

"Когда я был молодым пилотом, лейтенантом, я был дислоцирован в Германии, все мои цели были в России или тогда еще Советском Союзе. Поэтому этот самолет вполне способен это сделать, независимо от того, используется он таким образом или нет. Я считаю запрет смехотворным. Я имею в виду, что мне безразлично, что думает Путин, мне безразлично чувствительные для него темы и его угрозы. Поэтому политики тоже не должны заботиться об этом. И когда они дают вам оружие, вам должно быть позволено им пользоваться таким образом, как вы считаете нужным", – сказал он.

Хэмптон напомнил, что россияне не гнушаются бить по Украине северокорейскими боеприпасами и иранскими беспилотниками. Кроме того, Россия завербовала огромное количество наемников для войны против Украины. Еще один нюанс: а что сделает Запад? Прекратит поставки? Заберет самолеты? Об этом, отметил военный, даже говорить смешно.

"Это ложный аргумент, что "мы дадим вам оружие, но вы можете его использовать только до этого момента". Это война. Это не Олимпиада. Это не спортивное событие. Когда тебе приходится драться, ты идешь и борешься, чтобы победить. А кроме того, что будет делать Запад, отнимет самолет? Вы знаете, они сейчас в Украине. До этого бы не дошло, во всяком случае, я преувеличиваю. Но я думаю, что вам должно быть позволено использовать любое оружие. Вам нужно вернуть россиян туда, где их место", – резюмировал он.

Кстати, именно сейчас США ведут переговоры с Украиной о разрешении на нанесение ударов по территории России американским оружием. Это могло бы позволить оградить украинскую территорию от российского воздушного террора.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США снимут все ограничения на удары по территории РФ, что позволит защитить украинские города от ударов управляемыми авиабомбами. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина работает, чтобы получить разрешение от США наносить удары по аэродромам на территории РФ.