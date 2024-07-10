Зеленский призвал США снять все ограничения на удары по РФ: Кулеба назвал первоочередные цели

Президент назвал преимущества такого решения

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США снимут все ограничения на удары по территории РФ, что позволит защитить украинские города от ударов управляемыми авиабомбами. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина работает, чтобы получить разрешение от США наносить удары по аэродромам на территории РФ.

Во время выступления в Институте Рейгана в Вашингтоне Зеленский сказал о необходимости лидерства США, которое не выжидает, а действует уже сейчас. В качестве примера он привел повторное наступление россиян на Харьковщине, которое захлебнулось благодаря разрешению США наносить ответные удары по военным целям в России западным оружием.

"Представьте, как много мы сможем достичь, когда все ограничения будут сняты. Также мы сможем защитить наши города от российских управляемых авиабомб, если американское руководство сделает шаг навстречу и позволит нам уничтожать российские военные самолеты на своих базах. И мы можем значительно ограничить действия России на юге Украины и вытеснить оттуда оккупанта, если американское руководство поможет нам с необходимыми возможностями для нанесения глубоких ударов по российским военным и логистике в нашем Крыму", — подчеркнул Зеленский.

Кулеба рассказал, что Украина работает над тем, чтобы США разрешили ВСУ использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов по военным аэродромам на территории РФ. Глава МИД подчеркнул, что нужно "безжалостно уничтожать" все военные цели, которые тем или иным путем вовлечены в бомбардировки и ракетные обстрелы Украины.

Как писал Телеграф, Зеленский рассказал о недавних планах Путина в Украине. Он хотел воспользоваться "окном возможностей", пока США тянули с выделением помощи Украине.