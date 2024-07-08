Не только "пощечина Альянсу": Подоляк объяснил, что Путин хотел сказать атакой на "Охматдет"

Это был целенаправленный удар с четким сигналом для партнеров Украины

В понедельник, 8 июля, россияне ударили ракетой Х-101 по "Охматдету" и это было одобрено лично российским диктатором Путиным. Кремль посылает сигнал западным партнерам Украины, что они все равно не смогут ничего поделать и принять необходимые решения.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в блоге в соцсети Telegram. Он обратил внимание, что обстрел "Охматдета" произошел накануне июльского саммита НАТО и назвал это "пощечиной Альянса".

"Это абсолютно продуманное действие, специально разработанное и одобренное субъектом Путиным. Накануне саммита НАТО. Как пощечина Альянсу. РФ посылает всем неформальный сигнал примерно следующего содержания: "Даже откровенное убийство детей не заставит их (Альянс) принять все необходимые решения. И потому продолжаем атаковать", ― пишет Подоляк.

Он обратил внимание и на требования о прекращении войны, прозвучавшие от Венгрии и Китая. Однако направлены они не против агрессора.

"Это требование не адресовано России. Оно адресовано только Западу и Украине. И его цель — создать ложное ощущение: агрессор имеет право убивать, потому что говорит о "мире", а жертва не должна обороняться и поэтому должна немедленно прекратить сопротивление, оставив территории и собственных граждан агрессору… Это выглядит крайне неестественно и абсолютно точно стимулирует Россию продолжать атаковать", ― пишет Подоляк.

Несмотря на циничный удар по детской больнице, Россия остается членом Совбеза ООН и даже председательствует в организации. Подоляк назвал это "кощунственным сигналом всем нейтральным странам" и отметил отсутствие реакции от ООН.

"Просто сейчас страна, которая намеренно нанесла массированный удар по украинским городам и детскому лечебному заведению в Киеве, продолжает председательствовать в… СБ ООН. Это абсолютно кощунственный сигнал всем нейтральным странам: правил нет, а прямое людоедство поощряется. Более того, нет должной реакции ООН, что прямо указывает на очевидное: если война не закончится тотальным поражением России, мир ждет ужасная короткая история кровавого хаоса, в котором жизнь не имеет ценности, а смерть — новый синоним слова "Россия", — написал Подоляк.

Напомним, что Россия массированно обстреляла Украину ракетами. Взрывы прогремели в столице, Днепре, Кривом Роге и нескольких городах Донецкой области. Россия применила 38 ракет, из которых 30 были уничтожены.

8 июля взрывы слышались в разных районах столицы. Российские ракеты попали в многоэтажку в Шевченковском районе Киева и в детскую больницу "Охматдет". Есть жертвы.

"Телеграф" ранее писал, почему "Охматдет" так называется. Это самая большая в Украине больница для детей.