Погибшие дети и разрушенный подъезд: россияне попали в многоэтажку в Киеве (эксклюзивные фото)

Разбор завалов продолжается, кадры с места происшествия

В понедельник, 8 июля, россияне атаковали Киев ракетами, одна из которых попала в пятиэтажное жилое здание на улице Сальского. Целый подъезд был разрушен, соседние получили серьезные повреждения.

На месте сразу начали поисково-спасательную операцию, под завалами слышали крики людей. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Позже в соцсетях появилась информация, что удалось вытащить из-под завалов женщину. Она находится в тяжелом состоянии. Лично на месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. На кадрах видна степень разрушений от ракетного удара.

По данным Киевской городской прокуратуры, в Шевченковском районе 5 погибших после вражеской атаки. Все гражданские. Общее число жертв утренних ракетных обстрелов достигло 19, также известно о 59 пострадавших. Офис Генпрокурора сообщил, что из-под завалов многоквартирного дома извлекли тела двоих детей.

Позже Кличко актуализировал данные о пострадавших. Ранения получили 96 человек, из них трое детей.

В Киеве взрывы раздавались в разных районах города: Шевченковском, Голосеевском, Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском и Деснянском. Россияне ударили по гражданским объектам, в том числе обстреляли детскую больницу "Охматдет".

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне атаковали Украину 38 ракетами разных типов. Как сообщили в Воздушных силах, из них 30 удалось сбить.