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Погибшие дети и разрушенный подъезд: россияне попали в многоэтажку в Киеве (эксклюзивные фото)

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Снова жертвы среди гражданских Новость обновлена 08 июля 2024, 17:03
Снова жертвы среди гражданских. Фото Коллаж "Телеграфа"

Разбор завалов продолжается, кадры с места происшествия

В понедельник, 8 июля, россияне атаковали Киев ракетами, одна из которых попала в пятиэтажное жилое здание на улице Сальского. Целый подъезд был разрушен, соседние получили серьезные повреждения.

На месте сразу начали поисково-спасательную операцию, под завалами слышали крики людей. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Позже в соцсетях появилась информация, что удалось вытащить из-под завалов женщину. Она находится в тяжелом состоянии. Лично на месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. На кадрах видна степень разрушений от ракетного удара.

Удар по многоэтажке 8 июля
Удар по многоэтажке в Киеве
Из-за удара по многоэтажке разрушен подъезд

По данным Киевской городской прокуратуры, в Шевченковском районе 5 погибших после вражеской атаки. Все гражданские. Общее число жертв утренних ракетных обстрелов достигло 19, также известно о 59 пострадавших. Офис Генпрокурора сообщил, что из-под завалов многоквартирного дома извлекли тела двоих детей.

Один подъезд полностью разрушен
Последствия удара по многоэтажке
Соседние подъезды сильно пострадали
Последствия ракетного удара по жилому дому
На месте ракетного удара работают экстренные службы
Пожарные на месте происшествия

Позже Кличко актуализировал данные о пострадавших. Ранения получили 96 человек, из них трое детей.

Разбор завалов продолжается
От удара пострадали квартиры в других подъездах и домах
Последствия взрывов в Киеве 8 июля
Работа спасателей на месте взрыва
Работники ГСЧС разбивают завалы
Работники ГСЧС на месте происшествия 08.07.24
Последствия ракетного удара, разрушенный дом
Последствия обстрела

В Киеве взрывы раздавались в разных районах города: Шевченковском, Голосеевском, Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском и Деснянском. Россияне ударили по гражданским объектам, в том числе обстреляли детскую больницу "Охматдет".

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне атаковали Украину 38 ракетами разных типов. Как сообщили в Воздушных силах, из них 30 удалось сбить.

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#Киев #Россия #Обстрел #Погибшие #Фото