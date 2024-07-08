Россия атаковала Украину ракетами разных типов: что летело на города и сколько удалось сбить (обновлено)

Некоторые цели стали неуловимыми для нашей ПВО

В понедельник, 8 июля, Россия атаковала Украину с применением 38 ракет разного типа. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 30 из них.

Для нападения россияне использовали баллистические, аэробалистические, крылатые и управляемые авиационные ракеты. Об этом сообщает командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины (ВС ВСУ) генерал-лейтенант Николай Олещук.

Обстрел Украины 08.07.24

"Около 10 утра враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования", ― написал Олещук.

Командующий ВС ВСУ отметил, что по предварительным данным во время утренних обстрелов Россия запустила по Украине 38 ракет разного типа. Он перечислил количество выпущенных авиаснарядов каждого вида:

1 аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (уничтожена);

4 баллистические ракеты "Искандер-М" (уничтожено 3);

1 крылатая ракета 3М22 "Циркон";

13 крылатых ракет Х-101 (уничтожено 11);

14 крылатых ракет "Калибр" (уничтожено 12);

2 крылатые ракеты Х-22;

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (все уничтожены).

Украинская ПВО сбила 30 ракет из 38

Отметим, что ПВО не удалось сбить крылатые ракеты "Циркон" и Х-22. Однако оба вида авиаснарядов не являются неуловимыми для защитников неба. Их уже избивали раньше. В частности, впервые ПВО "приземлило" две ракеты Х-22 в ночь на 19 апреля 2024 года.

Ракета "Циркон", которая долетает до Киева за 6 минут, тоже не является неуловимой. ПВО сбивало ее раньше. У Украины есть оружие против "Циркона".

Напомним, с утра 8 июля россияне массово атаковали украинские города. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Славянске и Краматорске. Есть много раненых и погибших.

Российская ракета попала по столичной больнице "Охматдет". В этом заведении лечатся дети с онкологией. "Телеграф" опубликовал эксклюзивные кадры последствий удара по "Охматдету".