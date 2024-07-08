Способна поражать подвижные и неподвижные цели: что известно о ракете "Кинжал", которую РФ запустила по Киеву
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Боевая часть Кинжала равна 500 кг тротила
Российские террористы продолжают уничтожать мирные города и селения нашей страны. Сегодня, 8 июля, оккупанты устроили очередную атаку на Киев — столицу Украины. В Воздушных силах Украины писали, что именно во время атаки РФ запускала ракету "Кинжал", предварительно выпустив ее из истребителей МиГ-31К.
"Телеграф" расскажет, что это за ракета. А также ее характеристики и какую угрозу несет украинцам.
"Кинжал" является модификацией баллистической ракеты системы Искандер. Они появились на вооружении армии РФ в 2017 году. Именно эти ракеты россияне уже выпускали по Украине и мирным жителям несколько раз.
Кинжал: характеристики сверхзвуковой ракеты
Ракеты "Кинжал" более опасны для других, потому что способны лететь с гиперзвуковой скоростью, которая в 10 раз выше скорости звука, и могут маневрировать в полете.
Они значительно быстрее, чем Калибры и Искандеры. Дальность полета ракеты достигает 2000 км, а при запуске с самолета — 3000. Руководитель ракеты Кремля обнаружил, что Кинжал может снести даже ядерные боеголовки.
Такое оружие способно поражать движущиеся и неподвижные объекты. Боевая часть Кинжала равна 500 кг тротила. Системам ПВО сложно сбить Кинжал, потому что ракета после запуска поднимается вверх на 20 км, а затем падает на цель.
Носители ракета Кинжал
Носителями таких ракет могут быть:
- Самолет МиГ-31К – одна ракета.
- Ту-22М – четыре ракеты.
- Ту-160 – восемь ракет.
Сейчас россияне работают над возможностью сделать из самолета Су-57 носителя ракеты "Кинжал".
Сколько ракет Кинжал имеет Россия
Кинжал достаточно дорог и ограничен в количестве оружия. По состоянию на 2020 год Россия показала всего два модифицированных под Кинжала самолета, а учитывая попытки воплотить третий носитель из Су-57, дела обстоят плохо.
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