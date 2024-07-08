Здатна вражати рухомі й нерухомі цілі: що відомо про ракету "Кинджал", яку РФ запустила по Києву

Бойова частина Кинджала рівна 500 кг тротилу

Російські терористи продовжують знищувати мирні міста та селища нашої країни. Сьогодні, 8 липня, окупанти влаштували чергову атаку на Київ – столицю України. У Повітряних силах України писали, що саме під час атаки РФ запускала ракету "Кинжал", попередньо випустивши її зі винищувачів МіГ-31К.

"Телеграф" розповість, що це за ракета. А також її характеристики та яку загрозу несе для українців.

"Кинджал" є модифікацією балістичної ракети системи Іскандер. Вони з'явилися на озброєнні армії РФ у 2017 році. Саме ці ракети росіяни вже випускали по Україні та мирним жителям кілька разів.

Кинджал: характеристики надзвукової ракети

Ракети "Кинджал" є більш небезпечними для інших, тому що здатні летіти з гіперзвуковою швидкістю, яка у 10 разів вища за швидкість звуку, і можуть маневрувати в польоті.

Вони значно швидші, ніж Калібри та Іскандери. Дальність польоту ракети сягає 2000 км, а в разі запуску з літака — 3000. Очільник ракети Кремля виявив, що Кінджал може знести навіть ядерні боєголовки.

Така зброя здатна вражати рухомі й нерухомі об'єкти. Бойова частина Кинджала рівна 500 кг тротилу. Системам ППО складно збити Кінджал, бо ракета після запуску підіймається вгору на 20 км, а потім падає на ціль.

Носії ракета Кинджал

Носіями таких ракет можуть бути:

Літак МіГ-31К — одна ракета.

Ту-22М — чотири ракети.

Ту-160 — вісім ракета.

Наразі росіяни працюють над можливістю зробити з літака Су-57 носія ракети "Кинджал".

Скільки ракет Кинджал має Росія

Кінджал є доволі дорогою і обмеженою в кількості зброї. Станом на 2020 рік Росія показала всього два модифікованих під Кінджалі літаки, а враховуючи спроби втілити третій носій із Су-57, справи йдуть кепсько.

Раніше "Телеграф" писав, чим відомий літак Ту-95, з якого "крили" Україну.