Високонеточна зброя: що відомо про бомби, якими РФ вдарила по Харкову

У новому типі снаряда є реактивна силова установка

В середу, 27 березня Росія завдала чергового терористичного удару по кільком містам України. Зокрема, окупанти обстріляли Харків. На місто спрямували два нових боєприпаси, а саме УМПБ Д-30СН.

"Телеграф" зібрав інформацію про те, що це за зброя та чим вона небезпечна. Ми дізналися, що по Харкову такий боєприпас було застосовано вперше, але на Донеччині подібні бомби прилітають регулярно.

УМПБ Д-30СН — новий етап розвитку авіабомб

УМПБ Д-30СН — уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см. Це, по своїй суті, покращена авіабомба, в основі якої модуль УМПК, тобто "модуль планерування та корекції". Такі авіабомби мають додаткові функції планування та силові установки.

Модуль являє собою корпус, в який інтегрується авіабомба, реактивний двигун та супутникова навігаційна система "Комета". Таким чином бомба перетворюється на крилату ракету.

За силою вибуху УМПБ Д-30СН — щось середнє між авіабомбою та ракетою. На відміну від авіаційних бомб, у новому типі снаряда є реактивна силова установка, яка дозволила зробити стрибок з 40 кілометрів максимального польоту до 90 км. Застосовується як і з літака, так і з РСЗВ "Смерч" та "Торнадо-С".

За інформацією, що нині перевіряється, росіяни застосували дешевий аналог крилатої ракети УМПБ Д-30 СН, виготовлений на базі авіабомби ФАБ-250.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про ракету, якою РФ вдарила по Києву. "Циркон" може бути двоступінчастою ракетою.