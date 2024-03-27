Удар по Харкову: росіяни потрапили в багатоповерхівку, є загиблий - всі подробиці

Російські окупанти знову обстріляли Харків. Над містом здіймається дим.

Про це повідомляє місцева влада. Мер міста Терехов повідомив про приліт.

При цьому в місцевих Telegram каналах вже публікують фото диму від прильоту. За їхніми попередніми даними, окупанти атакували авіабомбою, що коригується.

16:31 Наразі відомо про одного загиблого та шістьох поранених. Постраждалі перебувають у тяжкому стані.

"Сильно пошкоджені пʼятиповерхові будинки, де жили люди. Також постраждав інститут невідкладної хірургії. Чим агресор наносив удар по мирним мешканцям Харкова наразі встановлюється",- мер Терехов.

16:20 Тип зброї, якою атакували Харків, поки що офіційно не встановлений, але, попередньо, моніторингові канали говорять про КАБи.

Такої думки дотримується і бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

16:13 Ударів було два. Обидва по цивільній інфраструктурі. На місці вже працюють рятувальні служби – ОВА;

16:12 На жаль, інформація про приліт підтвердилася офіційно. І, на жаль, це був удар по житловому багатоквартирному будинку. Є загиблі та поранені.

"Це черговий акт кривавого терору проти українців", — коментує мер.

Новина доповнюється…