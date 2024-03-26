У Сумах пролунали вибухи, у мережі писали про швидку ракету

Даних про постраждалих не надходило

У Сумах під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи. До цього моніторингові пабліки попереджали про наближення ракети.

Про це пишуть місцеві ЗМІ. Повідомляється, що тривогу в області оголосили о 12:20, а вже за 20 хвилин у Сумах почули звуки вибухів.

Примітно, що деякі моніторингові пабліки незадовго до вибуху стверджували, що у напрямку міста нібито летить ракета зі швидкістю 800 кілометрів на годину.

О 13.12 в області почали звучати відбої сирен. Даних про прильоти чи постраждалих поки що не надходило.

Нагадаємо, що годиною раніше окупанти атакували Харків ракетами. Під удар потрапила цивільна інфраструктура. Постраждала нежитлова будівля, в багатоповерхівці, що знаходиться поруч, вилетіли шибки.

Раніше ми писали про те, що в ніч проти середи, 13 березня, росіяни "шахедами" атакували Суми. Один із них ударив по житловій п’ятиповерхівці. На опублікованих у мережі кадрах видно, що після прильоту у будинку спалахнула пожежа. Руйнування будинку суттєві.