Нічна атака на Суми: "шахед" вдарив у житлову п’ятиповерхівку, фото та відео (оновлено)

У момент прильоту в місті було оголошено повітряну тривогу

У ніч проти середи, 13 березня, росіяни "шахедами" атакували Суми. Один із них ударив по житловій п’ятиповерхівці.

"В результаті атаки відбулось влучання до багатоквартирного житлового будинку. На місці працюють усі аварійно-рятувальні служби. Наслідки авіаційного удару уточнюються", — повідомили у Сумській ОВА.

UPD від 7:00. Як повідомляє "Кордон.Медіа", станом на сьому ранку у Сумах все ще триває розбір завалів пошкодженого під'їзду. Також журналісти говорять, що є постраждалі, однак їхня кількість поки не уточнюється.

Повітряна тривога в області була оголошена о 00:56. О 1:27 у Повітряних силах повідомили, що в районі Сум зафіксовано російських безпілотників. Близько 1:30 у місті пролунало два вибухи. О 2:08 дали відбій повітряної тривоги.

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На опублікованих у мережі кадрах видно, що після прильоту у будинку спалахнула пожежа. Руйнування будинку суттєві. Станом на момент публікації офіційних даних про постраждалих та можливі жертви немає.

Увага! На відео є ненормативна лексика!

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 6 березня, росіяни теж атакували Суми "шахедами", сталося три прильоти. Було поранено п’ятеро людей, зокрема одну дитину.

Крім того, 8 вересня у Сумах пролунав потужний вибух, росіяни ракетою вдарили по приватному сектору. Один будинок був повністю зруйнований, з-під завалів витягли літню сімейну пару, ще дещо отримали ушкодження.