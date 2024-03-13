Ночная атака на Сумы: "шахед" ударил в жилую пятиэтажку, фото и видео (обновлено)

В момент прилета в городе была объявлена воздушная тревога

В ночь на среду, 13 марта, россияне "шахедами" атаковали Сумы. Один из них ударил по жилой пятиэтажке.

"В результате атаки произошло попадание в многоквартирный жилой дом. На месте работают все аварийно-спасательные службы. Последствия авиационного удара уточняются", — сообщили в Сумской ОВА.

UPD от 7:00. Как сообщает "Кордон.Медиа", по состоянию на семь утра в Сумах все еще продолжается разбор завалов поврежденного подъезда. Также журналисты говорят, что есть пострадавшие, однако их количество пока не уточняется.

Воздушная тревога в области была объявлена в 00:56. В 1:27 в Воздушных силах сообщили, что в районе Сум зафиксированы российские беспилотники. Около 1:30 в городе прогремело два взрыва. В 2:08 дали отбой воздушной тревоги.

На опубликованных в сети кадрах видно, что после прилета в доме вспыхнул пожар. Разрушения дома существенные. По состоянию на момент публикации официальных данных о пострадавших и возможных жертвах нет.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 6 марта, россияне тоже атаковали Сумы "шахедами", произошло три прилета. Было ранено пятеро людей, в том числе один ребенок.

Кроме того, 8 сентября в Сумах прогремел мощный взрыв, россияне ракетой ударили по частному сектору. Один дом был полностью разрушен, из-под завалов вытащили пожилую семейную пару, еще несколько получили повреждения.