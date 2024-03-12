Долетели до Тернопольщины: из-за атаки "шахеда" произошел пожар, люди без света и газа

В Кременце люди остались без света и газа из-за пожара

В ночь на 12 марта в результате атак вражеских беспилотников типа "Shahed", произошел пожар на одном из объектов инфраструктуры в Кременецком районе. Ликвидация последствий возгорания продолжается.

Погибших и травмированных нет. Об этом сообщила пресс-служба Тернопольской ОВА. Информация появилась в Телеграмм-канале.

Во время атаки "шахедами", в ближайшем населенном пункте к поврежденному объекту инфраструктуры, приостановили электро- и газоснабжение. Уже по состоянию на 7:00 утра электрики возобновили питание. Вскоре обещают восстановить подачу газа.

Местные власти рассказали, что на ликвидацию пожара было привлечено 19 единиц спецтехники, 73 работника личного состава, тактический робот.

"В Кременецком районе создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Все структуры действуют в соответствии со своими полномочиями.", – говорится в сообщении.

Граждан попросили не приближаться к месту происшествия, пока продолжаются работы по ликвидации последствий удара враждебными БПЛА.

О состоянии ликвидации ЧС в Тернопольской ОВО пообещали оперативно информировать.

Ранее "Телеграф" сообщил, что россияне снова атаковали Харьков беспилотниками. Власти сообщили о последствиях.