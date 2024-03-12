Война — день 748: наступление россиян на востоке забуксовало, но оккупанты пытаются атаковать дальше

Оперативно о главном за сутки

На календаре вторник, 12 марта, 748-й день войны. Наступление российских террористов на востоке постепенно выдыхается – а президент Владимир Зеленский считает, что наступление россиян вообще фактически прекращено. А вот глава ЦРУ США Уильям Бернс думает, что мы можем увидеть в этом году еще несколько Авдеевок – если не будет помощи от США.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 12 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Российские беспилотники улетают в западном направлении. Группа "мопедов" находится на пересечении Тернопольской и Ровенской областей.

00:00 В небе находятся несколько российских беспилотников, преимущественно над Винницкой областью. Также российские террористы нанесли ракетный удар с пока еще российской Белгородской области по Богодуховскому району Харьковской области.

С ситуацией в Украине за 9 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 745: Украина скоро получит снаряды, ситуация на фронте выравнивается

Информацию за 10 марта смотрите по ссылке: Война — день 746: захватчики прорываются на востоке и обстреливают украинские города

О том, что происходило 11 марта, читайте в материале: Война — день 747: россияне все еще давят на востоке, но имеют проблемы с живой силой и техникой